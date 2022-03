Obra do Governo do Estado vai garantir reformulação do Parque de Exposição de Santa Rosa do Ermírio

Reforma irá levará modernidade para o parque, que está localizado na bacia leiteira do estado, no município de Poço Redondo, Alto Sertão sergipano

Com ordem de serviço assinada, o Parque de Exposição do povoado Santa Rosa do Ermírio, no município de Poço Redondo, Alto Sertão sergipano, vai começar a ser reformado. Para isso, o Governo do Estado deve investir mais de R$ 1,6 milhão de reais, fruto de emenda parlamentar e contrapartida do governo. A assinatura foi realizada entre a Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), que será responsável pela execução da obra, e a Secretaria do Turismo (Setur), responsável pelo contrato, já que a verba da emenda parlamentar é oriunda do Ministério do Turismo.

Serão 360 dias de trabalho que vão transformar o parque em um local moderno e pronto para receber eventos da bacia leiteira sergipana. De acordo com o secretário da Sedurbs, Ubirajara Barreto, a obra é de fundamental importância para o Território do Alto Sertão, que vai receber um espaço totalmente reformado e pronto para atender as demandas dos pecuaristas de leite de Sergipe.

“Vamos transformar o Parque de Exposição de Santa Rosa do Ermírio em um local de alto nível e pronto para atender as necessidades da pecuária leiteira da região. O parque de exposição estará pronto para receber exposições agropecuárias, festas regionais e sediar cursos de aprimoramento, com toda a infraestrutura que o povo sergipano merece”, explicou.

Segundo o senso do IBGE de 2020, Sergipe está hoje com um rebanho de mais de um milhão de cabeças de gado, com quase 160 mil vacas ordenhadas gerando quase 340 milhões de litros de leite ao ano. O secretário de Turismo, Sales Neto, explica que a reforma é fruto de uma emenda parlamentar do deputado federal Fábio Mitidieri com contrapartida do Governo do Estado.

“Esta é uma obra extremamente esperada pela população, porque o município de Poço Redondo faz parte da bacia leiteira e Santa Rosa do Ermírio tem uma produção diária de leite de mais de 150 mil litros e uma necessidade de um espaço para eventos, negócios e capacitação. No local, tradicionalmente acontece a “Festa do Leite” que esteve suspensa nos últimos dois anos devido a pandemia, mas que vai retornar com força total. Essa reforma vai deixar o parque pronto para atender eventos como este, que movimentam milhões de reais na economia da região, além de servir como uma infraestrutura para eventos e treinamentos de capacitação de melhoramento genético do gado leiteiro durante todo o ano”, relatou.

A obra

O novo parque de exposição será moderno e totalmente reformado. Vai receber uma nova rede de distribuição de água; Esgotamento sanitário; Medição de energia elétrica com barramento; Pavimentação interna em paralelepípedo; Passeio em concreto simples; Paisagismo; Construção de muro em alvenaria e cerca para fechamento do Parque; Construção de 02 reservatórios de água em concreto, com capacidade de 12.150 litros cada e 02 reservatórios superiores em fibra de vidro com capacidade de 10.000 litros; Construção de Guarita com banheiro; Construção do prédio da Administração com 04 salas, banheiros feminino e masculino e depósito; Construção de letreiro em concreto com o nome do parque. A obra será realizada pela Empresa Contratada, Conserloc Locações e Serviço.

Fonte e foto assessoria