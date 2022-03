PM prende suspeitos de apropriação indébita de veículos em Aracaju

Na tarde dessa terça-feira, 08, policiais da 2ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar (2ª Cia do 1º BPM) prenderam quatro pessoas suspeitas de apropriação indébita de veículos. O fato aconteceu no Bairro Aeroporto, em Aracaju.

A equipe policial foi acionada pelo Ciosp para averiguar a informação de que havia um veículo modelo Ônix, de cor branca, transitando de maneira suspeita na Avenida Professora Virginia Cardoso. No local, populares informaram que quatro pessoas suspeitas abandonaram o referido veículo e, logo em seguida, embarcaram em outro automóvel, desta vez um Ford Fiesta, de cor prata.

Os militares continuaram as buscas e localizaram o veículo ainda na região. Durante consultas ao sistema de segurança, os agentes descobriram que havia dois registros de boletins de ocorrências, por apropriação indébita de veículos, contra um dos ocupantes.

Durante os questionamentos, os suspeitos disseram que receberam de um amigo a quantia de R$ 500,00 para locar cinco veículos em seus nomes. O grupo foi encaminhado à Central de Flagrantes para a formalização da ocorrência e a investigação dos fatos.

Fonte: Ascom PM/SE