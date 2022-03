Posto de saúde Elizabeth Pita será reconstruído após “incansável luta” do vereador Cícero do Santa Maria

O vereador Cícero do Santa Maria anunciou hoje na Câmara de vereadores a autorização por parte da gestão municipal para o início das obras de reconstrução do Elizabeth Pita, que ainda na gestão passada, foi derrubado com promessas de melhorias e até os dias de hoje nada foi feito.

Segundo o vereador, essa é uma conquista muito importante, pois o mesmo já lutava pela resolução do problema desde quando ainda não exercia o cargo de vereador por Aracaju.

” Há muito tempo nós cobrávamos essa reconstrução, cheguei até a usar essa tribuna mesmo sem mandato, no então Tribuna Livre. Na minha campanha as pessoas pediam pra que eu não deixasse de cobrar, e hoje recebo essa maravilhosa notícia. Eu só tenho a dizer ao querido povo do Santa Maria que finalmente o posto Elizabeth Pita vai voltar”, afirmou o vereador.

O vereador garantiu que continuará acompanhando do início até o final do processo de reconstrução, fiscalizando o andamento, e ajudando no que for necessário para que a população do Santa Maria tenha o quanto antes a volta do posto.

