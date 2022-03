Prefeitura de Aracaju registra queda de 42% nos internamentos por covid-19 nos hospitais

A Prefeitura de Aracaju registrou, nos dois primeiros meses do ano, 242 internamentos por covid-19, no Hospital Municipal Fernando Franco – referência para este tipo de atendimento -, sendo 154 no mês de janeiro e 88 no mês de fevereiro. Comparando o número de internamentos nos dois meses, verifica-se uma queda de 42%.

Apesar dessa redução, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) segue executando diversas estratégias para enfrentamento do coronavírus na capital, bem como ofertando os serviços necessários para quem apresenta sintomas gripais e procura por esse tipo de atendimento. Em toda a rede de saúde do Município, foram realizados 41.578 atendimentos de casos de síndromes gripais em janeiro, e mais 38.377 no mês de fevereiro.

Neste mês de março, até esta quarta-feira, 9, a SMS registra 4.580 atendimentos, somando todas as Unidades Básicas de Saúde, os dois hospitais municipais e o Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal.

Atendimento

Como detalha a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, o avanço na campanha de vacinação contra a covid-19 tem contribuído para essa redução na demanda por atendimento de casos de síndromes gripais e a Prefeitura segue ofertando o serviço e estimulando a população para completar seu esquema vacinal.

“E em paralelo à campanha de vacinação, que é disponibilizada em 44 Unidades Básicas de Saúde, no drive do Parque da Sementeira e nos shoppings da capital, o Município tem mantido o atendimento da população com sintomas gripais nas UBSs e a testagem em espaços públicos com o TestAju”, destaca Waneska.

Atualmente, as pessoas residentes em Aracaju que apresentam sintomas gripais podem receber atendimento em todas as 45 UBSs e ter acesso ao teste para detecção da covid-19 em 41 delas, assim como no novo Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal. Ainda nesses locais de testagem, o usuário tem acesso à farmácia, recebendo o medicamento prescrito, mesmo sem estar vinculado à unidade a qual foi atendido.

Para os quadros com sintomas mais graves, o atendimento é realizado nas urgências dos hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva.

