Prefeitura de Salgado oferece desconto e isenção em IPTU 2022

A Prefeitura de Salgado começou no mês de março, a campanha para arrecadação do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). E a atual gestão oferece condições especiais aos salgadenses para estimular a contribuição.

A Secretaria Municipal de Finanças oferece um desconto de 20% para quem pagar o IPTU até o dia 31 de março de 2022. Além disso, também há a opção de parcelamento e o contribuinte pode pagar a primeira parcela até o dia 31 de março e a segunda até o dia 29 de abril deste ano. Mas o valor da parcela não pode ser inferior a R$ 50,00.

Mas nem todos os cidadãos devem pagar o imposto, pois a Prefeitura de Salgado decidiu isentar algumas pessoas do tributo. São pessoas com deficiência, de baixa renda e servidores públicos. Além disso, contribuir com o IPTU é também investir na melhoria do município, pois o dinheiro arrecadado é revertido em investimentos na melhoria da Saúde, Educação e Segurança, por exemplo.

Ascom – Prefeitura de Salgado