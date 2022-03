PT versus Edvaldo: a revanche

Por Adiberto de Souza *

Embora não confessem publicamente, o desejo de muitos petistas é que o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), seja o escolhido pelo bloco situacionista para disputar o governo. Em isso ocorrendo e sendo confirmada a candidatura do senador petista Rogério Carvalho ao executivo estadual, o PT iria à revanche com Nogueira, vitorioso nas eleições de 2020, derrotando entre outros, o prefeiturável Márcio Macedo (PT). A fraca performance do petista e a bem sucedida campanha de Edvaldo ainda não foi digerida por muitos petistas. São estes mesmos que querem ver o prefeito candidato a governador para, segundo dizem, dar o troco da derrota que ele impôs ao partido da estrelinha em 2020. Resta aguardar o próximo dia 14 para saber se Edvaldo será o indicado para disputar o governo. Também é bom esperar para saber se o PT não força Rogério a desistir da pré-candidatura visando facilitar os acordos políticos em torno do presidenciável Lula da Silva (PT). Crendeuspai!

Mandatos por um fio

A Justiça eleitoral negou, ontem, provimento ao recurso de embargos de declaração apresentado pelo PSC na tentativa de reverter decisão anterior que cassou os vereadores aracajuanos Fábio Meireles e Sávio de Vardo. O processo aberto para apurar candidaturas “laranjas” no pleito de 2020, já cassou toda a chapa proporcional do PSC, atingindo em cheio Fábio e Sávio. Como a decisão monocrática seja mantida nos próximos julgamentos, os dois vereadores perdem os mandatos e serão substituídos por Elber Batalha Filho (PSB) e Camilo Feitosa (PT). Aguardemos, portanto!

Banco dos réus

O Supremo Tribunal Federal conclui amanhã, o julgamento da ação penal contra o ex-deputado André Moura (PSC). A votação deste processo está empatada em 5 a 5, cabendo o voto de minerva ao novo ministro do STF, André Mendonça. A esperança dos aliados políticos do ex-deputado é que, não apenas o ministro decida em favor de André, como a maioria da Corte reveja as duas condenações empostas ao ex-deputado em setembro passado. Nestes dois processos com trânsito em julgado, Moura foi condenado a oito anos e três meses de prisão pela prática de peculato, desvio de recursos públicos e associação criminosa. Misericórdia!

Quem apoia quem?

Os presidenciáveis João Dória (PSDB) e Alessandro Vieira (Cidadania) se encontraram, ontem, para discutir as eleições deste ano. Após a reunião, o cidadanista informou ter tratado com o “amigo, diversos temas de interesse nacional em um ano desafiador para a classe política”. Por sua vez, o governador paulista ressaltou que muito admita e estima Alessandro: “Conversamos sobre o bem do Brasil e o futuro dos brasileiros”, informou. A dúvida é saber qual dos dois pretende retirar a pré-candidatura em favor do “amigo” “estimado”. Home vôte!

Comunistas indefinidos

O Partido Comunista Brasileiro ainda está discutindo a sua participação nas eleições deste ano no estado. Em sua última reunião, o comitê regional da legenda definiu que tentará viabilizar pré-candidaturas proporcionais e majoritárias, não tendo havido, portanto, definição sobre nomes de possíveis candidatos. Então, tá!

Agir-36 com Bolsonaro

Outro partido que está se estruturando para participar das eleições deste ano é o Agir-36, novo nome do Partido Trabalhista Cristão. Presidente da legenda em Sergipe, o professor Adelson Alves disse que está discutindo as candidaturas e possíveis alianças. De centro direita, o Agir-36 integra o grupo político favorável à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) e encarregado de montar o palanque do capitão aqui em Sergipe. Marminino!

Tirando a máscara

A obrigatoriedade do uso de máscaras em Sergipe para conter a covid-19 está com os dias contados. O governador Belivaldo Chagas (PSD) prometeu mandar para a Assembleia um projeto revogando outro, aprovado em 2020, obrigando as pessoas usarem máscaras. Essa decisão do governo acompanha a queda do número de vítimas da covid-19 e a consequente diminuição de mortes causadas pela doença em Sergipe. Oremos para a pandemia bater em retirada o quanto antes. Danôsse!

Crise dos fertilizantes

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) chamou a atenção sobre a crise de fertilizantes bem antes da polêmica envolvendo o fornecimento pela Rússia de insumos agrícolas ao Brasil. Há muito que o parlamentar adverte para o fato de o país importar 85% do fertilizante que consome, mesmo sendo produtor de amônia e ureia e tendo um subsolo rico em fosfato e potássio. Agora, com a guerra dos russos contra a Ucrânia, o agronegócio brasileiro corre o risco de ficar sem fertilizantes. Não foi por falta de aviso, né?

Prestigiado no Planalto

Quem está em alta com o presidente Jair Bolsonaro (PL) é o deputado federal Valdevan Noventa (PL). O fidalgo aproveitou a recepção oferecida pelo capitão de pijama à bancada evangélica para atualizar alguns assuntos com o anfitrião: “Debatemos temas importantes que tramitam no Congresso”, revelou Noventa, um 128 deputados e senadores da bancada evangélica. Falar em Valdevan, ele deve trocar o PL pelo Solidariedade para viabilizar a sua candidatura ao Senado. Ah, bom!

Invocados com o governo

O Movimento Polícia Unida está indignado porque o governo não concluiu as negociações salariais que vinha tendo com os policiais civis, militares e bombeiros. A irritação maior da categoria é porque, de forma unilateral, o Executivo decidiu mandar para a Assembleia o projeto reajustando os salários dos policiais. As entidades que integram o Movimento Polícia Unida prometem reagir firme contra a decisão do governo de abortar o diálogo. Pelo visto, essa briga ainda promete vários rounds. Então, façam suas apostas!

Quem te viu…

Governista de carteirinha até outro dia, o senador Rogério Carvalho (PT) agora vive a desancar o Executivo. Ontem, o petista condenou o governador Belivaldo Chagas (PSD) por ter encerrado as negociações salariais com os policiais. “Fechar uma mesa de negociação não é a postura de um governante que busca a solução pelo diálogo. Manifestamos nosso apoio ao Movimento Polícia Unida”, discursou o petista. Rogério ressaltou ser oposição por querer “tratar a segurança com dignidade, respeito e valorização, como fizemos nos governos do PT, com Déda”. Como diz a canção de Chico Buarque: “Quem te viu, quem te vê”. Só Jesus na causa!

Convite recusado

O ex-presidente do Avante, Clóvis Silveira, recusou o convite para assumir o comando do PTB em Sergipe. O distinto disse ao blog Primeira Mão que o partido é um foco de muita confusão e, além do mais, “está com uma linha política que não é a minha”. Clóvis desanimou mesmo foi ao ouvir do dirigente petebista autor do convite que o PTB apoia a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL): “Não é o meu caso. Ademais, como sou muito amigo da turma do PTB, não vou contrariá-la. O melhor é ficar fora”, concluiu. Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 28 de julho de 1912.

* É editor do Portal Destaquenotícias