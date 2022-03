Reativação do Projeto Carnalita: André Moura participa de reunião com ministra e recebe sinalização positiva

Nesta terça-feira (8) o ex-deputado federal André Moura (PSC-SE) participou de uma reunião com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Tereza Cristina, para tratar sobre o Projeto Carnalita em Sergipe e outros temas voltados para a agricultura no estado.

A audiência com a ministra foi agendada pelo deputado federal Fábio Mitidieri (PSD-SE) e teve como principal objetivo apresentar o projeto Carnalita. “Esse projeto é importante não só para Sergipe, mas para o Brasil, principalmente neste momento difícil e preocupante que estamos vivendo com a guerra na Ucrânia. A ministra disse que ainda não há desabastecimento de fertilizantes, mas não sabemos até quando. Além de ter um grande potencial para o desenvolvimento econômico de Sergipe, devemos receber boas notícias em breve. Isso porque recebemos uma sinalização positiva da própria ministra Tereza Cristina que viu a apresentação e acredita em seu potencial”, explica André.

“Para a primeira fase do projeto foi previsto um investimento de R$ 4 bilhões, à época. Desde o início tenho defendido de forma veemente sua implantação, a expectativa para a geração de emprego e renda para Sergipe é muito grande, em especial aos municípios do Vale do Cotinguiba, onde deverá ser instalada a usina”, completa Moura.

A carnalita é um minério encontrado no subsolo, rico em potássio, que é matéria prima para a fabricação de fertilizantes. O Brasil importa em média 90% do potássio que utiliza. A expectativa, de acordo com a Secretaria da Fazenda de Sergipe (Sefaz), é de que a jazida encontrada no estado possa ser explorada por cerca de 29 anos.

Outro ponto discutido foi sobre a regularização de Sergipe junto ao Sistema Brasileiro de Inspeção (SISBI), que padroniza e harmoniza os procedimentos de inspeção de produtos de origem animal para garantir a eficácia e segurança alimentar. A ministra anunciou também que irá em Sergipe no final de março para entregar os títulos de domínio do assentamento Jacaré-Curituba.

Participaram da reunião o secretário de Estado da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), Zeca da Silva, o secretário de Estado Geral de Governo, José Carlos Felizola, o chefe do Escritório de Representação do Estado em Brasília, Heleno Silva e o presidente da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), Jefferson Feitoza.

Fonte e foto assessoria