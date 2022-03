Seletiva da Gymnasiade 2022 aberta oficialmente com apoio da Prefeitura

Com o apoio institucional da Prefeitura de Aracaju, foi aberta oficialmente na noite desta terça-feira, 8, no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, a Seletiva da Gymnasiade 2022, que será realizada na capital sergipana no período de 7 a 27 de março com a participação de mais de 3.000 atletas, sob coordenação da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE). Esta é a maior competição estudantil do mundo, a qual será realizada na França no próximo mês de maio.

A solenidade oficial de abertura contou com as presenças de autoridades, chefes de delegações, atletas dos 26 estados, mais o Distrito Federal. Devido aos protocolos de biossegurança no combate à covid-19, não foi permitida a presença de público.

Durante o evento, a CBDE, em alusão ao “Dia Internacional da Mulher”, prestou homenagens às mulheres que fazem e fizeram a história do esporte sergipano. Entre elas, a ex-ginasta aracajuana Larissa Barata, a qual foi responsável por entoar o juramento dos atletas.

Para o presidente da CBDE, Antônio Hora, o momento é de inspiração e orgulho. “Quero que esses jovens aproveitem cada momento que estão tendo aqui. Vocês estão na melhor fase da vida. A juventude nos inspira. É o brilho no olho de vocês que nos inspira a continuar trabalhando”, disse.

“Acreditem nos sonhos de vocês. Vocês têm de fazer do Brasil um lugar melhor para se viver. E nós, da CBDE, estamos fazendo a nossa parte, trazendo todos os estados da federação, mais o Distrito Federal. Não há distinção regional, não há estado mais rico que participa com maior quantidade de atletas. A CBDE tem uma política de equidade de gênero e nós exigimos que todos os estados trouxessem modalidade também no gênero feminino. Temos mais mulheres competindo aqui em Aracaju do que homens. É um grande avanço. Estamos nos esforçando ao máximo para que vocês tenham a melhor experiência possível. Nem todos irão à França, mas com certeza, nesse evento acontecerá alguma coisa que vocês jamais esquecerão”, complementou.

A vice-prefeita de Aracaju, Katarina Feitoza, esteve presente à solenidade, representando o prefeito Edvaldo Nogueira. Em seu discurso, ela enalteceu a força da juventude. “Falando em nome do nosso prefeito, eu tenho certeza que Aracaju jamais sairá dos corações de vocês, Sergipe também, porque é um belo estado, estado de um povo acolhedor, que sabe receber os seus visitantes, ainda mais quando esses visitantes são cheios de energia. Sabemos que a educação, o esporte e a juventude têm tudo para dar certo. Quando a gente junta esporte e educação, vem a disciplina. E os jovens são o nosso presente. A gente tem que olhar para vocês sabendo o que vocês precisam agora no presente, porque, dependendo do presente, o futuro será brilhante. Aproveitem muito, curtam e façam amigos”, afirmou.

De acordo com o secretário municipal da Juventude e do Esporte, Sérgio Thiessen, Aracaju sediar um evento de grande envergadura é de uma importância sem igual. “Certamente estão passando por aqui futuros campeões olímpicos. É Aracaju mostrando para essa garotada os seus encantos, suas belezas, suas estruturas, e tenho certeza que são só aspectos positivos. Estou com muita felicidade, não apenas do ponto de vista do esporte, mas como o próprio turismo e conhecimento da cidade para todo o mudo”, observou ele, ao lembrar que que a competição chega à capital sergipana a partir do cumprimento de uma das metas do Planejamento Estratégico da gestão, voltado à captação de eventos esportivos.

Durante todo o período de realização do evento, Aracaju deve receber mais de 5.000 pessoas, entre técnicos, dirigentes, oficiais e os próprios atletas. As cidades de Macapá/AP, Maricá/RJ e Rio Branco/AC também sediarão seletivas desta competição, no entanto Aracaju concentra o maior número de disputas por modalidade esportiva: Atletismo e Ginástica Artística (de 7 a 10 de março), Tênis de Mesa (de 14 a 18 de março), Judô e Wushu (de 21 a 24 de março), Xadrez (de 27 a 31 de março) e Ginástica Rítmica e Natação (de 28 a 31 de março).

Na solenidade de abertura, cada delegação desfilou com dez atletas. Também foi possível acompanhar as apresentações da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica – Conjunto Adulto, e da da Academia de Dança Swing Guetto.

Projeto de vida

Lucas Wesley Dias da Costa, de 17 anos, veio do estado do Amapá. Ele pratica atletismo e quer seguir a carreira no esporte. “Muito legal isso tudo. Pretendo continuar no atletismo e rumo ao mundial. Já corri hoje os 800 metros e fiquei em terceiro lugar. Estou bem satisfeito e pretendo seguir em frente”, disse orgulhoso.

Lielson de Souza Silva, 17, é natural do Piauí e também compete no atletismo, na modalidade salto em distância. “Hoje fiquei em quinto lugar, mas estou muito feliz, porque melhorei minha marca. Nesta quarta [9] tem a próxima prova, que é o salto triplo e estou muito confiante em ganhar. Se não ganhar, tudo bem. O importante é que pretendo seguir carreira”, relatou o jovem.

De Minas Gerais, Maria Eduarda Dantas de Matos, 17, levou medalha de ouro no lançamento de disco. “Estava muito nervosa porque há algumas semanas eu tive uma torção no tornozelo, mas com muita calma consegui levar o que eu vim buscar. Estou muito contente e tenho o objetivo de levar isso como uma carreira daqui para frente”, vislumbra.

Foto: Jamisson Souza