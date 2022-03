Sergipe fica em 1º lugar na ocupação hoteleira do país durante Carnaval

Posição de destaque é dividida com o estado de Alagoas que também obteve índice de 80% de ocupação

Continuando com o enfrentamento a pandemia do novo coronavírus, Sergipe vem avançando no controle da doença e colhendo bons frutos. Graças ao cumprimento das medidas sanitárias e ao aumento da cobertura vacinal, pode-se observar uma menor incidência de casos graves e uma queda na letalidade causada pela Covid-19. No entanto, o Carnaval, feriado dos mais aguardadas pelos brasileiros, por mais um ano, teve suas tradicionais festas de rua canceladas. Mesmo diante da crise sanitária, Sergipe se destacou com a taxa de ocupação na rede hoteleira durante o período, ocupando o 1º lugar no país durante o Carnaval de 2022, constando entre os estados mais visitados ao lado de Alagoas, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

A informação foi revelada por uma pesquisa que contou com dados das entidades regionais do segmento, realizada pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih Nacional), divulgada no último fim de semana, apontando que, no Nordeste, Sergipe e Alagoas tiveram as maiores taxas com o índice de 80% de ocupação, acompanhados pela hotelaria fluminense e capixaba, que registraram 72% cada.

Segundo o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, essa taxa de ocupação se deve ao fato de Sergipe ser um destino propício para quem deseja curtir com tranquilidade os atrativos locais, assim como toda infraestrutura turística que cativa o público que visita o estado. “Sergipe é um destino muito qualificado e encantador, com saborosa e rica gastronomia. Temos o maior litoral com praias próprias para banho e extensa faixa de areia, além de trilhas, dos cânions de Xingó, e da rica e diversificada cultura. Neste Carnaval, empatamos com Alagoas no primeiro lugar do país em ocupação hoteleira, e isso é muito positivo, pois demonstra que se continuarmos com esse fluxo de visitantes estamos, de fato, recuperando o nosso turismo”, destacou.

Índice de ocupação em outros estados

Os índices também foram positivos em outros três estados nordestinos: Rio Grande do Norte que contabilizou 70% de ocupação, junto a Pernambuco e Ceará que registraram 67% e 65%, respectivamente. No Sul do país, Paraná foi o que registrou o maior percentual (65%); e no Centro-Oeste, Goiás foi o que apresentou a melhor média (50%), tendo Caldas Novas, um dos principais destinos turísticos do estado, com 75% de média.

Foto: Davi Costa