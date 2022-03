Shopping Jardins Online presenteia os consumidores no Dia da Mulher

Pedidos na plataforma de compras online do Shopping Jardins valem 1 hidratante Beijinho de O Boticário

Até o dia 15 de março, o canal de compras Shopping Jardins Online celebra o Dia Internacional da Mulher e agracia o consumidor com um presente perfumado. Para ser agraciado, basta acessar o site shoppingjardinsonline.com.br ou aplicativo Shopping Jardins Online (Android ou iOS), adicionar itens da curadoria especial do Dia da Mulher 2022 na sacola e finalizar o pedido.

As compras realizadas de 8 a 15 de março chegam acompanhadas de um voucher para a retirada do hidratante Beijinho Cuide-se Bem (50ml) na loja O Boticário do Shopping Jardins. O presente deve ser resgatado até o dia 15 de março. O regulamento completo está disponível no site shoppingjardins.com.br.

Acessando o Shopping Jardins Online, o consumidor encontra diversas opções para presentear as mulheres nesta data especial. Dentre as opções, estão: vestido longo Toli de R$359,90 por R$107,90; espumante moscatel Rio Sol na Drink Fácil por R$39,90; perfume Rue Pergolese Rouge na Cosmético Center de R$117,90 por R$59,90; sandália mule Mr Cat de R$189,90 por R$99,90; caixinha surpresa Casa Alemã com 6 docinhos por R$15.

Ativando a função “presente” no momento do checkout, o pedido é entregue no endereço indicado, sem identificação do valor e com mensagem personalizada.

Atendimento online

O Shopping Jardins Online opera de acordo com o horário do shopping e atende a todos os bairros de Aracaju e algumas regiões de São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro.

O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$ 100. O prazo de entrega das refeições é de até uma hora e, para os demais produtos, o tempo estimado é de 1 dia útil. As entregas são feitas por delivery, pick up center ou locker (armário inteligente).

