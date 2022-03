Socorro renova frota de veículos de órgãos de segurança municipais

Com o compromisso de melhor atender à população socorrense, a Prefeitura de Socorro renovou a frota de veículos da Guarda Municipal e da Defesa Civil de Socorro. Os cinco novos veículos foram entregues nesta terça-feira, 08, durante um ato simbólico, no Centro Administrativo José do Prado Franco, que contou com a presença do prefeito Padre Inaldo.

Com imensa satisfação, o prefeito Padre Inaldo reforça que com os novos veículos será possível proporcionar uma melhor rotina de trabalho aos servidores e uma melhor prestação de serviço à população. “Muitos desses veículos circulam 24 horas, isso causa um desgaste e, por isso, é necessário que a gente procure renovar a frota a cada dois anos”, acrescenta o gestor.

O Comandante da Guarda Municipal de Socorro (GMS), Evilásio Protásio, ressalta que os quatro veículos entregues à GMS vão ajudar no melhor patrulhamento da cidade, e que em breve mais carros serão entregues e serão destinados prioritariamente à Patrulha Maria da Penha e às Rondas Escolares (Rondesc). “Nós estamos renovando mais de 100% da nossa frota graças a responsabilidade que o Prefeito Padre Inaldo tem com a Guarda Municipal, com a segurança do município e principalmente com a população socorrense”, destaca.

O veículo entregue à Defesa Civil do Município atuará na parte ostensiva, facilitará o contato do órgão junto à população, no trabalho preventivo e nas situações de desastres. “Um veículo como esse vai facilitar a prestação de serviço e fazer com que a gente chegue de forma mais acessível aos locais de difícil acesso”, reitera o coordenador geral da Defesa Civil de Socorro, Kleber Lima.

Fonte e foto assessoria