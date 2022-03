Talysson de Valmir pede recuperação asfáltica de rodovia

Na Sessão Plenária Mista da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) da última terça-feira, 08, o deputado estadual Talysson de Valmir (PL) teve a Indicação nº 154 aprovada pelos colegas parlamentares. Na propositura, ele solicita ao Governo do Estado, através do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER), que sejam realizadas obras de recuperação e recapeamento asfáltico do entroncamento da rodovia SE-170, no povoado Tanque Novo em Riachão do Dantas, até o entroncamento da SE-361, no povoado Triunfo em Simão Dias.

De acordo com o parlamentar as rodovias sergipanas cumprem papel fundamental no desenvolvimento socioeconômico do Estado. “Os sergipanos que vivem nestes povoados e municípios, e que por nela transitam ora por motivos comerciais ou ora pessoais, vem encontrando grande dificuldade de se deslocar nesta rodovia, cujas condições precárias de asfaltamento, com uma grande quantidade de buracos e falhas ou até falta de acostamento atrapalham os trajetos, que poderiam ser feitos com rapidez, provocando, inclusive acidentes com consequências fatais”, destacou o parlamentar.

