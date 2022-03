5ª edição da feirinha de artesanato de Barra dos Coqueiros acontece nos dias 11,12 e 13 de março

A Prefeitura de Barra dos Coqueiros, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, realiza de 11 a 13 de março, a 5ª edição da Feirinha de Artesanato. O evento contará com exposição de produtos criados por artesãos locais, que utilizam técnicas de crochê, renda de filé, ponto cruz e bordado, patchwork, biojoias, amigurumi, mandalas e reciclados.

Além disso, os visitantes poderão apreciar a gastronomia local e curtir diversas apresentações culturais. De acordo com o prefeito de Barra dos Coqueiros, a Feirinha já é sucesso de público. “E mais, ela ajuda a divulgar o trabalho dos barracoqueirenses, valorizar nossa cultura e arte. E isso gera emprego e renda para o nosso povo”, enfatizou o prefeito Alberto Macedo.

O cenário de mais uma edição é a Praça Iremar Mecenas, ao lado do Pórtico. O evento é aberto ao público e gratuito, das 16h às 22h. Com apresentação na sexta-feira, 11, de Deya Queiroz; no sábado, 12, acontecerá a apresentação da Banda Kilo do Inhame, e no domingo, 13, terá o show do cantor KR Prime.

Fonte e foto assessoria