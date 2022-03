A crise dos fertilizantes e as falsas promessas

Por Adiberto de Souza *

O risco de faltar fertilizantes no Brasil, por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, tem estimulado alguns políticos a prometer o que não está ao alcance deles. Bom exemplo disso foi a comitiva, capitaneada pelo deputado federal Fábio Mitidieri e o ex-deputado André Moura (PSC), que apresentou à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o Projeto Carnalita. Seu objetivo é explorar o minério do qual se extrai o cloreto do potássio, matéria prima para a produção de fertilizantes. Vale ressaltar que a execução deste projeto não é uma tarefa do governo federal, como tentam fazer crer alguns falsos profetas. Torná-lo realidade depende fundamentalmente do grupo americano Mosaic, dono da Mina Taquari-Vassouras, em Rosário do Catete, onde está a mina de carnalita. E para tal, são necessários investimentos de 4 bilhões de dólares. Portanto, enquanto o potássio brasileiro for mais caro do que o importado, nenhuma empresa investirá tamanha soma de recursos para produzi-lo em Sergipe. O resto, é lorota política para engabelar os tolos. Home vote!

Gestão eficiente

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) ressaltou a importância de os prefeitos contratarem administradores qualificados, “atitude que ajuda a evitar problemas sérios na prestação das contas”. O conselho do parlamentar foi dado durante o 1º Workshop de Gestão Pública, realizado em Aracaju pelo Conselho Federal de Administração (CFA). O evento visou aproximar os prefeitos e secretários dos profissionais que exercem a gestão do Índice de Governança Municipal. Laércio concluiu lembrando que os administradores oferecem tranquilidade a quem governa um município. É vero!

Nova desembargadora

A juíza de Direito Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade é a nova desembargadora do Tribunal de Justiça de Sergipe. Titular da 5ª Vara Cível de Aracaju, a magistrada ocupará a vaga aberta pela aposentadoria da desembargadora Maria Angélica França e Souza. A juíza integrou a lista tríplice com a maior média de pontuação (98,39), definida em sessão administrativa para promoção pelo critério de merecimento. Em agosto deste ano, o Pleno do TJ escolherá outro integrante, também pelo critério de merecimento, para substituir o desembargador José dos Anjos, que se aposentará por idade. Então, tá!

Pulou a janela

O deputado estadual Francisco Gualberto aproveitou a janela partidária para trocar o PT pelo PSD do governador Belivaldo Chagas. Segundo o parlamentar, não havia mais clima para ele continuar na legenda da estrelinha. Pré-candidato ao governo, o deputado federal Fábio Mitidieri fez questão de referendar a ficha de filiação de Gualberto: “Um nome histórico da política sergipana, parceiro em muitos desafios. Sua chegada reforça a grandeza e o compromisso do PSD com o nosso estado”, discursou Mitidieri. O ex-petista aproveitou para reafirmar que é pré-candidato a deputado federal. Ah, bom!

E o Canal de Xingó?

Já notaram como os políticos não falam mais do anunciado Canal de Xingó, apresentado como a redenção para o sofrido sertanejo sergipano? Será que é porque o governo federal não dispõe dos R$ 2,4 bilhões necessários para abrir 300 quilômetros de canais na Bahia e em Sergipe? Aqui pra nós: além de não existir recursos garantidos para a obra de tamanha envergadura, o governo Bolsonaro não tem mais tempo para fazer tamanho investimento. Portanto, tudo leva a acreditar que aquele barulho danado feito recentemente sobre o canal de Xingó não passou de conversa mole pra boi dormir. Misericórdia!

Na terrinha

E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, dará com os costados em Sergipe este mês. Agendada para o próximo dia 25, a visita objetiva entregar títulos de posse de terra aos moradores do assentamento Jacaré-Curituba, localizado no semiárido sergipano. A ministra deveria ter vindo a Sergipe no mês passado, para participar da 1ª Sealba Agroshow, em Itabaiana, porém teve que ficar isolada em Brasília para se recuperar da covid-19. Aff Maria!

Troca-troca

Dos 24 deputados estaduais, sete estão de malas prontas para trocar de legenda. Vão pular a janela partidária Capitão Samuel (PSC), Gilmar Carvalho (PSC), João Marcelo (PTC), Zezinho Guimarães (MDB), Zezinho Sobral (Pode), Garibalde Mendonça (MDB) e Iran Barbosa (PT). Luciano Pimentel é o único que está sem partido, enquanto Francisco Gualberto foi o 1º a a se mudar do PT para o PSD. Dos oito deputados federais, devem trocar de partidos Fábio Henrique (PDT), Fábio Reis (MDB), Bosco Costa (PL), Valdevan Noventa (PL) e Gustinho Ribeiro (SD). Esta informação é da bem informada jornalista Rita Oliveira.

Verba para educação

O presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Edvaldo Nogueira (PDT), foi à Brasília para defender mais celeridade na tramitação da PEC 13. Esta Proposta de Emenda Constitucional assegura a aplicação de mais recursos na educação. Segundo Nogueira, se a PEC for aprovada pelo Congresso, os investimentos constitucionalmente obrigatórios em Educação que as prefeituras não conseguiram realizar em 2020 e em 2021, por causa da pandemia, poderão ser direcionados para este ano e para 2023. Edvaldo deixou a Câmara Federal satisfeito com a boa receptividade dos deputados ao apelo da FNP. Que bom, né?

Federação em debate

O Cidadania pretende reunir seus filiados em Sergipe para discutir a formação da federação com o PSDB e avaliar as eleições deste ano no estado. Os cidadanistas também devem ouvir o senador Alessandro Vieira sobre a sua pretensão de disputar a Presidência da República. Muitos filiados entendem que o parlamentar deveria concorrer ao governo estadual, mas parece que estes são votos vencidos. Na reunião também deve ser tratado sobre possíveis coligações, porém Alessandro já avisou que o partido não terá em seu palanque candidatos ficha-suja. Crendeuspai!

O FASC está de volta

Uma das manifestações artísticas e culturais de maior relevância de Sergipe está de volta, após dois anos de pausa devido a pandemia da Covid-19. O Festival de Arte de São Cristóvão teve a sua data definida pela Fundação Municipal de Cultura e Turismo daquele município. Durante reunião realizada com a produção do evento, ficou acertado que o FASC vai acontecer presencialmente de 1º a 4 de dezembro deste ano. Supimpa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 1º de setembro de 1912

* É editor do Portal Destaquenotícias