Ação conjunta prende homens investigados por golpes envolvendo empregos e aluguel de veículos em Aracaju

Em ação conjunta entre a Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) e o Batalhão de Radiopatrulha (BPRp), foram presos três investigados pelos crimes de associação criminosa e estelionato. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira (9), no bairro Aeroporto, em Aracaju.

De acordo com as informações policiais, na terça-feira um outro suspeito já havia sido preso pela Polícia Militar. Já na quarta-feira, um grupo com cinco pessoas foi interceptado pela Polícia Civil e, com o apoio da Polícia Militar, mais três suspeitos foram presos.

Conforme as investigações da DRFV, o grupo vinha oferecendo vagas de emprego, mas solicitavam que a pessoa tivesse Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que alugasse um veículo. Eles alegavam que a empresa iria pagar pelo aluguel.

Em certo momento, os integrantes do grupo solicitavam que a pessoa entregasse o veículo para que fosse identificado com a marca da empresa. Mas, eles ficavam com os veículos, gerando a apropriação ilegal do bem.

A polícia conseguiu recuperar dois veículos e as buscas continuam para chegar a outros automóveis que foram entregues aos integrantes do grupo. Informações e denúncias podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).

Com informações e foto da SSP