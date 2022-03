Alese aprova ‘Moção de Repúdio’ contra o deputado Arthur do Val

Na Sessão Extraordinária Híbrida desta quarta-feira, 10 de março, os deputados votaram, por unanimidade de votos, na Moção de Repúdio de nº31/2022, destinada a Arthur do Val, deputado por São Paulo. Moção revela que o parlamentar fez graves declarações que expressando desrespeito contra as mulheres ucranianas e brasileiras.

“Contextualizar a violência contra a mulher é fundamental para lembrar atos e atitudes machistas que se constituem em crime expresso na Lei Maria da Penha”, destaca o texto da matéria, que tem a autoria assinada pelas deputadas Maria Mendonça (PSDB) e Goretti Reis (PSD).

Ambas deputadas compreendem que a violência contra a mulher se configura por diversos tipos de violência que acontecem sistematicamente no Brasil e no mundo por questões de gênero.

“Essas agressões não se limitam apenas ao ato físico, mas a atos lesivos que resultem em danos psicológicos, emocionais, patrimoniais, financeiros, entre outros”, destacam as parlamentares, no texto da prepositura.

A propositura destaca dados de que, “em Sergipe, residem pouco mais de um milhão e duzentas mil mulheres. E que, a injúria feita contra as mulheres ucranianas, também é uma ofensa às sergipanas, considerando que a atitude machista do deputado estadual, por São Paulo, Artur do Val, contra mulheres ucranianas em situação de vulnerabilidade, é repugnante e inadmissível, vinda de qualquer pessoa, principalmente de um homem público”.

Foto: Agência Brasil

Por Stephanie Macêdo