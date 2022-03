Aprovadas moções por avaliação de municípios no Ministério da Saúde

Foram aprovadas na Sessão Mista desta quinta-feira, 10 na Assembleia Legislativa de Sergipe, cinco Moções de Aplausos de autoria da deputada Goretti Reis (PSD), parabenizando municípios sergipanos por colocação no ranking do Índice Sintético Final (ISF) do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe. A parlamentar disse ser importante reconhecer os serviços prestados na atenção primária, estimulando os gestores a desenvolverem um trabalho cada vez melhor pelas comunidades.

De acordo com a Moção Nº 26/2022, a cidade de Cumbe obteve o 3º lugar no ranking do ISF do programa previne Brasil do Ministério da Saúde, desenvolvido em Sergipe. O programa do Governo Federal analisa o desempenho dos serviços em saúde de todos os municípios brasileiros, instituindo metas a serem cumpridas pelos municípios. Os indicadores de pagamento por desempenho são monitorados individualmente a cada quadrimestre.

“Cumbe se destacou em terceiro lugar. Um salto de qualidade que atrai recursos, melhores serviços, e consequentemente, mais investimentos. O novo modelo de financiamento altera algumas formas de repasse das transferências para os municípios que passam a ser distribuídas com base em três critérios: capitação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas”, destaca a deputada no documento.

A Moção de Aplausos Nº 27/2022 parabeniza a cidade de Tornar do Geru pelo 4° lugar no ranking do Índice Sintético Final (ISF) do programa “Previne Brasil” do Ministério da Saúde, no Estado de Sergipe; a Moção Nº 28/2022, parabeniza a cidade de São Francisco pelo 10º lugar no ranking do Índice Sintético Final do Previne Brasil; a Moção Nº 29/2022 parabeniza a cidade de Macambira pelo 5º lugar no ranking do Ministério da Saúde.

Na Moção de Aplausos Nº 30/2022 a deputada Goretti Reis parabeniza a cidade de General Maynard pelo 2º lugar no ranking do Índice Sintético Final (ISF) do programa “Previne Brasil” do Ministério da Saúde, no Estado de Sergipe.

A proposta do ISF tem como principio a estruturação de um modelo de financiamento focado em aumentar o acesso das pessoas aos serviços da Atenção Primária e o vínculo entre população e equipe, com base em mecanismos que induzem A responsabilização dos gestores e dos profissionais pelas pessoas que assistem.

Foto: Divulgação Cidades do Meu Brasil

Por Aldaci de Souza