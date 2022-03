Balanço final da Operação Verão 2021/2022 em Sergipe

A Marinha do Brasil (MB), por meio da Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE), informa que o balanço final da Operação Verão 2021/2022, que ocorreu no período entre 21 de dezembro de 2021 a 06 de março de 2022, nas águas interiores e em todo litoral do Estado de Sergipe alcançou a marca de 2539 abordagens em embarcações, resultando em 111 notificações e 09 apreensões.

Nos dois meses e meio da Operação Verão, a CPSE atuou simultaneamente, por meio terrestre e aquático, utilizando lanchas, moto aquática e viaturas, cobrindo as áreas de prática de atividades náuticas e proporcionando o incremento da segurança da navegação, realizando também 09 ações educativas (palestras) em marinas, clubes náuticos e colônias de pescadores, com ênfase nas recomendações de ações preventivas e corretivas para garantir um verão mais seguro com um total de 255 ouvintes.

As infrações mais observadas foram referentes à habilitação do condutor, documentação da embarcação, material de segurança e salvatagem faltando ou em mau estado, luzes de navegação, lotação autorizada e o estado de conservação da embarcação.

A CPSE promoveu também o Projeto Capitania Itinerante que levou atendimento as cidades de Pirambu, Propriá e Indiaroba, ampliando a oferta de serviços ao público que reside em regiões mais afastadas da capital Aracaju tais como: inscrição, registro, renovação, transferência de propriedade e emissão de 2ª via de Título de Inscrição de embarcações, renovação da caderneta de inscrição e registro, emissão de 2ª via e mudança de categoria de aquaviários, e renovação da carteira de arrais amador e emissão de 2ª via.

Ressalta-se que, embora a Operação Verão tenha terminado, a MB mantém equipes realizando atividades de inspeção naval constantemente e incentiva a todos os cidadãos a colaborarem com a fiscalização, entrando em contato telefônico pelo número 185, em casos de emergências marítimas; ou enviando informações e denúncias para o Whats App (79) 99927-4930.

Com o propósito de tornar as denúncias mais efetivas, possibilitando a correta identificação dos infratores, solicita-se o envio, se possível, do nome ou do número de registro da embarcação (foto), bem como do local e do horário da ocorrência.

Fonte e foto Capitania dos Portos de Sergipe