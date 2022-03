Belivaldo Chagas entrega obras de mais de R$ 150 milhões para abastecimento de água e esgoto na Grande Aracaju

Obras beneficiam cerca de 800 mil pessoas e refletem na qualidade de vida e saúde da população, assim como trazem melhorias ao meio ambiente ao contribuírem com a preservação dos rios sergipanos

O governador Belivaldo Chagas entregou, nesta quinta-feira (10), ao lado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, a adutora da barragem do Rio Poxim, o Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Rio Poxim e o Sistema de Esgotamento Sanitário do Jabotiana. As três obras somam R$ 150.628.823,22 em investimentos e devem beneficiar 863.624 sergipanos.

De acordo com o governador, os investimentos visam contribuir com a preservação e qualidade da água dos rios sergipanos, regularidade na distribuição de água na Grande Aracaju, e para saúde da população sergipana, por meio da ampliação das redes de tratamento de água e esgoto. “Estamos fazendo a entrega dessa obra extremamente importante de esgotamento sanitário e também de adução de água do Poxim. Vamos atender cerca de 800 mil sergipanos a partir desses investimentos. É bom para Aracaju, é bom para São Cristóvão e para toda população sergipana”, destacou Belivaldo.

Com 14 km de extensão, a construção da adutora de aço, no diâmetro de 900 mm, da Barragem do Rio Poxim, em São Cristóvão, chega até a Estação de Tratamento de Água (ETA Poxim), em Aracaju. Junto com a construção da Estação Elevatória da Água Bruta, o valor investido foi de R$ 39.035.000,00. A população beneficiada é de 771.624.

“A adutora do Poxim interliga a barragem do Poxim a estação de tratamento de água do Poxim. Esse conjunto de obras é importante não só do ponto de vista social, mas ambiental para toda a sociedade”, ressaltou o diretor-presidente da Deso, Carlos Melo.

A entrega da construção faz parte das obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da Grande Aracaju, executada pela Companhia de Saneamento de Sergipe – Deso, cujo investimento total é de R$ 115.000.000,00. A ampliação do SAA consiste em um projeto amplo e complexo, tendo como ponto relevante a indução do crescimento populacional nas regiões onde foram investidos os recursos, além da melhoria na qualidade da água entregue à população.

Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Rio Poxim

A implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da Bacia do Rio Poxim, localizado no município de Nossa Senhora do Socorro, áreas de influência das sub-bacias 01 e 02 do Rio Poxim é fruto de um investimento de R$ R$ 59.093.823,22. A obra visa à preservação e qualidade da água do Rio Poxim, importante manancial para abastecimento de água da Grande Aracaju, e deve beneficiar diretamente uma população de 47.000 habitantes.

O diretor-presidente da Deso também elencou os benefícios que as obras de saneamento trazem à população. “Nós estamos entregando aqui três obras de extrema importância para região metropolitana de Aracaju. Entregando saúde e qualidade de vida para a população aracajuana. São mais de R$ 150 milhões em obras que vão coletar, tratar e devolver para natureza o esgotamento tratado. Aqui de toda a região de Aracaju, do bairro Jabotiana, o Sol Nascente, o Santa Lúcia, a região de Socorro, do Parque dos Faróis, do Eduardo Gomes, em São Cristóvão, entre outros. A Organização Mundial de Saúde diz que a cada real investido neste tipo de saneamento, o Estado deixa de gastar R$ 4 reais, futuramente, em saúde pública. Por isso que é uma obra que traz um benefício muito maior para a população que é atendida. Além disso, há o cuidado com o ambiente, pois possibilita despoluir o rio Poxim, já que onde não se tem o esgotamento sanitário e se têm fossas individuais, sem o devido tratamento, o efluente vai para o rio. Com essas obras, o nosso querido Rio Poxim está sendo despoluído, um rio que abastece 30% da população sergipana”, disse Carlos Melo.

A estrutura do sistema compreende a coleta e transporte de 05 sub-bacias com a execução de redes coletoras, coletores troncos e ligações domiciliares; afastamento, contendo 5 estações elevatórias e seus respectivos emissários; a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do tipo convencional de lodo ativado e disposição final no Rio Poxim.

Sistema de Esgotamento Sanitário de Aracaju

O governo do Estado e o governo federal entregaram, ainda, o Subsistema do bairro Jabotiana. O investimento no Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do Jabotiana foi de R$52.5000.000,00, por meio do Termo de Compromisso nº 413.181-29/2013 entre o Estado e a União, para atender uma população estimada de 45.000 habitantes.

A implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Aracaju, subsistema do Bairro Jabotiana, em sua 1ª Etapa, compreendeu a coleta e transporte de 04 sub-bacias com a execução de redes coletoras, coletores troncos e ligações domiciliares; afastamento, compreendendo 04 estações elevatórias e seus respectivos emissários; construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e disposição final no Rio Poxim. O empreendimento também está apto para entrar em operação de imediato.

“Hoje, damos um passo muito importante com a inauguração dessa primeira fase da obra de esgotamento sanitário aqui do Jabotiana. Além disso, tem obras importantes do ponto de vista do abastecimento de água e esgotamento sanitário não só para Aracaju, mas também para a região metropolitana. As obras de esgotamento e infraestrutura são muitas vezes negligenciáveis, pois grande parte do dinheiro investido está em baixo do chão, às vezes causa transtornos e as pessoas sofrem muito, e nem todo governante gosta de realizar. Por isso, nós estamos muito agradecidos por essa obra”, pontuou o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira.

A obra entregue, junto com os demais sistemas da capital, tem grande importância sócio-econômica, já que estão voltadas à preservação das águas estuarinas do rio Sergipe, que, em função de suas características estéticas, de lazer e de procriação da fauna aquática, devem ser preservadas para as atuais e futuras gerações, assim como pela vocação natural de Aracaju para o turismo.

“Vim a Aracaju, novamente, justamente para reafirmar o nosso compromisso com o saneamento básico. Essa obra é extraordinária aqui para a cidade de Aracaju e região metropolitana”, afirmou Rogério Marinho.

O ministro também falou da expectativa para o projeto do Canal de Xingó. “Aracaju, que é a capital de Sergipe, inclusive, certamente está esperando ansiosamente a licitação da obra física no Canal de Xingó, que eu espero que aconteça esse mês ainda. Estamos ultimando os preparativos para lançarmos a licitação, já que foi feito o projeto executivo e os recursos estão assegurados no orçamento para iniciarmos a obra ainda esse ano, após a licitação. Então, são boas notícias ligadas à questão hídrica, à qualidade de vida e à saúde das pessoas”, informou.

Ainda com relação ao Canal de Xingó, Belivaldo enfatizou que o Estado está fazendo o possível para viabilizar a obra. “Aquilo que depender de Sergipe, assumimos esse compromisso. Sabemos que essa é uma obra de importância fundamental para Sergipe, mas é uma obra que Sergipe sozinho não vai conseguir tocar em frente. Dos quilômetros que compõem o projeto, 90% está praticamente na Bahia. Então é preciso que a gente tenha essa somação de forças e essa compreensão mútua”, acrescentou.

Mais ações de saneamento

Em novembro de 2021, o governador Belivaldo Chagas anunciou investimentos na ordem de mais de R$ 270 milhões para ampliar o tratamento e abastecimento de água em Sergipe. No total, cerca de 250 mil pessoas serão beneficiadas com as ações de saneamento realizadas pelo Governo do Estado, em parceria com a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso).

As ações vão contemplar os municípios de Boquim, Carira, Itabaianinha, Nossa Senhora da Glória, Riachão do Dantas, Simão Dias e Tobias Barreto. Além disso, os recursos também serão direcionados à ampliação da ETA do Semiárido e implantação da 2ª Etapa da Duplicação da Adutora do Alto Sertão, no trecho de Nossa Senhora Aparecida a Simão Dias – T2/Simão Dias. Os recursos autorizados também serão direcionados a Estudos e Projetos de Engenharia Sistema Abastecimento de Água; Estudos e Projetos de Engenharia do Sistema de Esgoto; Estudos e Projetos e Aquisição de Equipamentos para ETA.

