CBMSE e Instituto Federal se reúnem para tratar de parcerias

Representantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) e do Instituto Federal de Sergipe (IFS) reuniram-se, na manhã dessa quarta-feira, (09), para discutir parcerias envolvendo as duas instituições. Dentre os temas abordados durante o encontro, estão a disponibilização de espaços no IFS para treinamentos das equipes do canil do Corpo de Bombeiros e oportunidades na área de ensino, como a realização de cursos de pós-graduação lato sensu, dentre outras iniciativas de cooperação entre as duas instituições.

Participaram da reunião o comandante-geral do CBMSE, coronel Alexandre José; o diretor de ensino do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Douglas Moraes; o comandante do 4º Grupamento de Bombeiro Militar (4ºGBM), major José Odirlei; o chefe do Serviço de Busca, Resgate e Salvamento com Cães do CBMSE(SBRESC), subtenente Elielson Silva; e a Professora/ Reitora do Instituto Federal de Sergipe, Ruth Sales.

“Essa reunião é uma oportunidade de alinhamento com a academia para poder estabelecer essa relação de cooperação entre o IFS e o Corpo de Bombeiros”, afirmou o comandante-geral CBMSE, coronel Alexandre José, ao destacar que encontro foi importante para a discussão inclusive de outros tipos de parcerias, a exemplo de formação de brigadas de incêndio e a possível realização de um curso lato sensu em engenharia de segurança contra incêndio.

A Professora/Reitora do IFS, Ruth Sales, lembrou que a instituição de ensino já é parceira do CBMSE no Projeto SOS Abelhas, e destacou que a reunião foi importante para fortalecer essa parceria institucional, e buscar dialogar, dentre outros aspectos, sobre a disponibilidade de áreas do IFS para o desenvolvimento de atividades como a cinoterapia, que é a utilização dos cães na questão terapêutica, o fortalecimento do curso técnico de segurança do trabalho e a necessidade de formação de brigada de incêndio, afirmou a reitora.

Fonte: Ascom CBMSE