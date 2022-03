Criança de apenas cinco anos morre após trator capotar em Povoado do município de Canhoba

Uma criança de apenas cinco anos de idade, morreu nesta quarta-feira (09) após um trator capotar em uma fazenda localizada no Povoado Caraíbas, no município de Canhoba

As informações são de que a criança identificada como Miguel Mariano Aragão dos Santos, de 5 anos, estava acompanhado do padrasto no veículo que transportava madeiras e a carga teria caído em cima dele.

Após o acidente, a prefeitura de Aquidabã emitiu uma nota onde diz que “lamentamos esta prematura perda e nos solidarizamos com todos os familiares e amigos”. O corpo será sepultado ainda na manhã desta quinta-feira (10), às 9h, no Cemitério do Mocambo.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.