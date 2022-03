Laércio Oliveira destaca a importância dos administradores para a gestão pública

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) participou na manhã desta quarta-feira, 9, do 1º Workshop de Gestão Pública realizado pelo Conselho Federal de Administração (CFA), com o apoio do Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE). O evento foi realizado no auditório do Sebrae e teve como públicos alvo administradores, prefeitos e secretários municipais. A sua realização contou com o apoio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-SE), Tribunal de Contas do Estado e Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (Fames).

Além de palestras, o evento possibilitou aos administradores uma aproximação com os profissionais que exercem nos municípios a gestão do Índice de Governança Municipal (IGM). “Estamos realizando um evento que fará toda a diferença daqui para frente em nosso Estado. O propósito é capacitar profissionais de administração para que possam, por meio de uma ferramenta de gestão, diagnosticar e auxiliar os gestores nas mais diversas situações do dia a dia”, disse o presidente do CRA-SE, Jorge Cabral.

O presidente do CRA-SE agradeceu o apoio do administrador e deputado federal Laércio Oliveira, que desde o princípio se colocou à disposição para ajudar na realização do evento. “Quando eu procurei o deputado ele me disse que eu corresse para que o workshop fosse realizado porque ele daria apoio. Ele tinha uma viagem programada para Brasília e hoje está aqui. Nada é por acaso, se ele veio é porque tem um motivo, que é fortalecer a nossa profissão de administradores. Muito obrigado, deputado, e vamos juntos nessa jornada”, pontuou.

No seu pronunciamento, Laércio lembrou da importância dos gestores públicos contratarem profissionais qualificados. Essa decisão, segundo ele, pode evitar problemas sérios perante os tribunais. “Uma pessoa que vence as eleições, leva consigo uma responsabilidade muito grande. E um bom administrador pode trazer para a gestão a tranquilidade. Isso certamente fará uma grande diferença. O que tem sido feito para os profissionais da administração em favor dos municípios, a exemplo desse workshop, tem uma grandeza enorme. Talvez nem os próprios administradores tenham noção disse.

Para o deputado, ainda existe uma falta de qualificação muito extrema nos municípios. “Os gestores precisam de um conforto na retaguarda para que eles avancem com as políticas públicas prometidas nas ruas. O volume de responsabilidade é enorme e não permite o governante estar focado na execução do seu programa de governo e também cuidar da sua retaguarda. É muito difícil”, concluiu o parlamentar.

Presenças

Também estiveram presentes no evento o procurador do Ministério Público de Contas (MPC/SE), João Augusto Bandeira de Mello; o presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe, Cristiano Cavalcante; o presidente do Sebrae, Paulo do Eirado; e o diretor Institucional do Conselho Federal de Administração, Fábio Mendes Macedo.

Foto assessoria

Por André Carvalho