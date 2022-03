Duas funcionárias ficam feridas durante uma explosão em escola de Itabaianinha

Duas funcionárias da Escola Municipal Joaquim Costa, de Itabaianinha, ficaram feridas na tarde desta quarta-feira (9), durante uma explosão na cozinha da unidade.

As informações passadas pela prefeitura são de que a explosão aconteceu durante a troca da mangueira do fogão.

Em nota, a secretaria diz que “durante a entrega de novos materiais para as escolas do município, foi entregue um fogão a essa unidade escolar e, no momento da instalação do gás, ocorreu uma explosão, que atingiu duas funcionárias”.

Uma das vítimas sofreu queimaduras de segundo grau e será transferida para o Hospital de Urgência, em Aracaju, e uma outra ficou ferida com menos gravidade e está internada em observação em um hospital da cidade.

As funcionárias foram socorridas e, conforme a Prefeitura, estão estáveis, no hospital, aguardando transferência (caso seja necessário).

Foto: Rogério Monteiro Notícias