Eduardo Lima destaca o trabalho realizado pela prefeitura nos bairros perífericos da capital

Na manhã desta quarta-feira, (9), o vereador Eduardo Lima (Republicanos), destacou em seu discurso na tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), a importância do reconhecimento da Casa Legislativa em relação ao trabalho que a prefeitura vem realizando nos bairros perífericos da capital.

Eduardo Lima demonstrou sua preocupação e indignação ao mencionar a fala deselegante e injusta de alguns colegas ao afirmarem que os vereadores e a atual gestão, fecham os olhos para não enxergar a realidade das ruas e dos problemas dos aracajuanos.

Segundo o vereador, a gestão tem sim, realizado melhorias nas comunidades mais carentes e utilizou como exemplo sua visita mais recente ao bairro Santa Maria no sábado (05/03), onde esteve ouvindo as demandas da população e pode constatar que as empresas EMURB e EMSURB, realizaram melhorias nas regiões do Ortho e Jardim Recreio.

O parlamentar admitiu que ainda há muito o que fazer na região, mas ressaltou que é uma injustiça e deselegância da parte de alguns colegas de parlamento, afirmar que nada tem sido feito e que os vereadores daquela Casa Legislativa fecham os olhos para não enxergar a realidade das ruas e dos problemas dos aracajuanos.

Eduardo Lima pediu mais responsabilidade da parte dos colegas em fazer política, enxergando de forma ampla o que tem sido feito de positivo, buscando entender que cada parlamentar tem cumprido o seu papel estando em atividade sim, nas ruas fiscalizando e na CMA legislando para o povo, oficando os órgãos responsáveis pelo desenvolvimento das ações.

“Deixo essa mensagem aos meus colegas vereadores. Fazer política sim! Com responsabilidade, fazer política de olhos abertos não somente para aquilo o que é necessário para se fortalecer politicamente, mas sim, temos que ser responsáveis em olhar aquilo que está sendo feito de positivo” finalizou o Eduardo Lima.

