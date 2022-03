Em nota, PSB de Sergipe diz que continua firme na aliança que apresentará Rogério ao governo

O Presidente do Diretório Estadual do PSB informa que está acompanhando todas as discussões que envolvem a criação da Federação Nacional, com o PT, PV e PCdoB.

Em nota, o Presidente do Diretório Estadual, Valadares Filho, diz que “o PSB está alinhados ao projeto de elegermos o presidente Lula, agora com a real possibilidade da filiação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que engrandece ainda mais o partido, pois trata-se de um dos quadros respeitáveis da política brasileira, para compor a chapa na condição de vice-presidente da república”.

A nota conclui afirmando que “o Partido Socialista Brasileiro, através do seu Diretório Regional em Sergipe, informa que continua firme na aliança de oposição que apresentará o senador Rogério Carvalho ao governo do estado e tem, através dos seus dirigentes dialogado com lideranças políticas da capital e do interior sergipano, objetivando o fortalecimento do projeto como também a formação de chapas proporcionais para disputarmos as cadeiras na Assembleia Legislativa, e na Câmara Federal”.