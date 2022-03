Em reunião na Guarda, Sávio pede mais segurança na Orlinha do Bairro Industrial

Na tarde da última quarta-feira, 9, o vereador de Aracaju, Sávio Neto de Vardo (PSC), em reunião com diretor geral da Guarda Municipal, o subinspetor Fernando Mendonça, entregou pautas de solicitações, cobrando melhorias na segurança em pontos da Capital, com ênfase na Orlinha do Bairro Industrial, zona norte da cidade.

A ida do vereador se deu após o chamamento de comerciantes do centro de artesanato, localizado na Orlinha. “Quero ser voz para as artesãs que estão sofrendo com constantes assaltos e precisam fechar suas lojas mais cedo por conta do medo. Necessário uma ação mais efetiva da Guarda no local”, solicitou Sávio.

O vereador também buscou viabilizar um ponto fixo para a Guarda no local. “No dia em que estivemos lá na Orlinha visualizamos o patrulhamento, mas é preciso uma atenção maior. O mais eficaz é uma guarita para a permanência de guardas lá no local”, disse.

Por fim, o vereador fez ainda a cobrança de um monitoramento eletrônico. “Como na Orla de Atalaia, aqui também precisa de câmeras para que a Guarda possa potencializar a segurança de comerciantes, moradores e turistas que vem até aqui. A Orlinha, assim como outros pontos da cidade, é um grande ponto turístico e merece atenção”, externou o vereador, se comprometendo em buscar recursos para essas ações.

O diretor Fernando explicou necessidades da Guarda, como concurso público para aumento do efetivo e recursos para novos instrumentos de trabalho. O vereador Sávio destacou que deve dialogar com deputados para viabilizar.

“Venho aqui também para colocar o nosso mandato à disposição de todos que fazem a nossa Guarda Municipal, importante instrumento de combate ao crime em nossa cidade. Agradeço ao diretor Fernando pelo acolhimento e parabenizo por sua atuação à frente do órgão. Estamos juntos pelo povo aracajuano”, finalizou.

Foto assessoria

Por Marcos Simões