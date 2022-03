Emendas destinadas por Eduardo Amorim seguem contribuindo com o desenvolvimento dos municípios sergipanos

Mais de três anos após concluir o mandato no Senado Federal, o presidente do PSDB Sergipe, o médico Eduardo Amorim, segue acompanhando os benefícios que sua atuação parlamentar tem proporcionado aos municípios sergipanos. Foram várias emendas destinadas que, entre outas ações, estão garantindo a melhoria da infraestrutura nas localidades agraciadas, a exemplo de Itabaiana e Porto da Folha.

“Ver que a nossa atuação enquanto deputado federal e senador seguem melhorando a vida dos sergipanos me enche de alegria e dão a certeza de que fizemos o trabalho da maneira correta. E esses sentimentos positivos são reforçados ao acompanhar as obras realizadas com recursos que enviamos através de emendas parlamentares”, afirma.

Recentemente, Eduardo Amorim esteve em Itabaiana e, acompanhado do prefeito Adailton Sousa e do ex-prefeito Valmir de Francisquinho, visitou ruas do município que foram ou estão sendo pavimentadas com recursos encaminhados pelo então senador. “E que estão melhorando a vida dos itabaianenses. Essa parceria com a gestão do então prefeito Valmir e agora do prefeito Adailton permitiu que muito fosse feito. Tenho certeza que podemos fazer muito mais por Itabaiana e por Sergipe”, enfatiza Eduardo Amorim.

O ex-prefeito Valmir de Francisquinho agradeceu a atenção e o compromisso do ex-senador Eduardo Amorim com Itabaiana. “Fico feliz de acompanhar as emendas do mandato de Eduardo disponibilizadas ao município quando eu ainda era gestor para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. E agora o prefeito Adailton dando continuidade, entre outros benefícios, à pavimentação de diversas ruas”, salienta.

“Estamos realizando, com recursos destinados por Eduardo Amorim por meio de diversas emendas, a implantação de rede de esgoto e pavimentação de diversas ruas do município de Itabaiana. Muito trabalho sendo realizado em prol da população”, ressalta o prefeito de Adailton Sousa.

Ilha do Ouro

Outra demonstração do trabalho de Eduardo Amorim pelo desenvolvimento dos municípios pode ser conferida em um dos pontos turísticos do Sertão sergipano, a Orla do Povoado Ilha do Ouro, em Porto da Folha. O local está passando por uma revitalização com uma emenda no valor de R$ 250 mil. “É uma satisfação ver os recursos que viabilizamos sendo transformadas em obras que proporcionam mais desenvolvimento para os municípios”, ressalta Eduardo Amorim.

Foto assessoria