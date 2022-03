Falcon vence o Sergipe por 1 a 0  na 6ª rodada do Sergipão na arena Batistão, em Aracaju

A sexta rodada do Campeonato Sergipano da Série A1, foi encerrada na noite desta quarta-feira (09/03), com a partida entre Falcon x Sergipe, na arena Batistão, em Aracaju. O conforto foi o único do estadual neste meio de semana. Com a bola rolando, o jogo foi muito igual com boas jogadas para as duas equipes.

O único gol da partida foi marcado aos 26 minutos do primeiro tempo pelo atacante Neto da equipe carcará. O time colorado até criou boas oportunidades, mas não conseguiu empatar a partida. Final: Falcon 1×0 Sergipe. Com os três pontos, a equipe da Barra dos Confiança soma 12 pontos e segue na terceira colocação do Grupo B. Já, o Sergipe é o segundo colocado do Grupo A, com 11 pontos.

O Sergipão 1Xbet, segue neste fim de semana com a 8ª rodada. Acompanhe os confrontos:

12 de março (sábado)

15h15 – Maruinense x FreiPaulistano, estádio Fernando França, em Carmopólis

15h15 – Lagarto x América de Propriá, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

16h – Confiança x Sergipe, arena Batistão, em Aracaju

13 de março (domingo)

15h15 – Boca Júnior x Itabaiana, estádio Geraldo Oliveira, em Cristinápolis

16h – Falcon x Atlético Gloriense, arena Batistão, em Aracaju

Fonte e foto FSF