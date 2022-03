Federação “sacrifica” ideologia na política! Agora é puramente “sobrevivência”!

Os “românticos” que me perdoem, mas aquele discurso de preservação dos “conceitos ideológicos” na política brasileira está sendo arquivado, e isso tende a ficar cada vez mais evidente nas eleições de outubro. Na avalição deste colunista, a autorização para dois ou mais partidos constituírem Federações (subterfúgio criado após o fim das coligações partidárias) simboliza que teremos uma disputa mais “pragmática” e que vai forçar a maioria dos pré-candidatos a buscar, prioritariamente, a “sobrevivência” de suas respectivas vidas públicas.

E, justiça seja feita, o titular deste espaço não vê como “retrocesso” o “instrumento” da Federação! Pelo contrário! Ele vai limitar as “legendas de aluguel”, ou seja, aqueles partidos políticos que só beneficiam seus dirigentes e que sua estrutura física, seu regimento interno, seu conjunto de filiados são “facilmente conduzidos”, geralmente em uma pasta ou, para os mais modernos, em um notebook ou smartphone. Esses partidos “nanicos”, na visão deste colunista, não têm qualquer relação com a “democracia”, e acabam representando interesses diversos…

Agora, por mais positiva que venha a ser a Federação partidária, até pelo formato do sistema político brasileiro, é inegável que ela vem para “sacrificar” (ou sepultar) de vez o pensamento ideológico neste segmento. Sua instituição passa pela redução, a médio e longo prazo, do quantitativo de partidos políticos no Brasil. E, com uma quantidade menor de legendas para acomodar “políticos diversos e divergentes”, tanto os mandatários quanto os que sonham em entrar na vida pública devem deixar suas posições ideológicas em segundo plano, caso queiram ter êxito nas urnas.

E aqui não se trata de “generalizar” a classe política, considerando que temos neste contexto “bons e maus modelos”, mas com o passar do tempo vai ficar difícil de separar o “joio do trigo”, ou seja, as legendas organizadas puramente com pautas e conceitos ideológicos vão se configurar como “minorias” e terão dificuldades enormes para sobreviverem. E a tendência é que tenhamos, em um “mesmo cesto”, políticos de “origens” diversas. O “aspecto positivo” é que o “filtro” ficará a cargo da população que, através do voto, poderá (ou não) selecionar e escolher…

Em síntese, que o leitor (eleitor) não se assuste! Até 1º de abril próximo, deputados federais e estaduais e pessoas que sonham com um mandato político estão conversando, articulando, projetando, calculando…gente de direita, de esquerda, de centro…radicais e democráticos… “mocinhos e traquinos” sentados à mesma mesa, dentro do mesmo ambiente. Lá algumas “máscaras” já caíram! O momento requer a melhor estratégia e a melhor condição de eleição (reeleição). O foco é puramente a eleição! Ideologia??? Segundo Cazuza, “eu quero uma para viver” (sobreviver)…

Veja essa!

A decisão nacional da Executiva do PSB de não formalizar uma Federação com o PT, PCdoB e PV, tem impacto direto em Sergipe. Pré-candidato a deputado federal, Valadares Filho, que apoia a pré-candidatura de Rogério Carvalho para governador, pode ver seu projeto prejudicado sem essa composição com os petistas.

E essa!

A dificuldade do PSB é a mesma de diversas legendas em Sergipe, que estão encontrando sérias dificuldades para montarem chapas competitivas de deputados federais e estaduais. Para exemplificar, o atual deputado Gustinho Ribeiro está deixando o comando do Solidariedade para tentar viabilizar sua reeleição em outra legenda.

Entenda!

A Federação entre PT e PSB seria fundamental para os socialistas sergipanos que estão se preparando para eleger um deputado federal. Sem a composição, ou o partido “atrai” bons “puxadores de voto”, ou terá sérias dificuldades para eleger algum representante na Câmara Federal.

Valmir & Amorim I

Dentro do compromisso que este colunista mantém de informar bem seus leitores, fica a reflexão: surgiram rumores de uma chapa majoritária que teria os itabaianenses e aliados Valmir de Francisquinho (PL) como pré-candidato a governo e o médico Eduardo Amorim (PSDB) como pré-candidato ao Senado. Só que estamos diante de uma eleição estadual e não de uma disputa regional ou municipal.

Valmir & Amorim II

Antes que o leitor (eleitor) se deixe levar por “fakes”, este colunista posiciona: Valmir de Francisquinho é muito bem prestigiado pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro; Amorim é o presidente estadual do PSDB, do presidenciável João Dória, e que está formalizando uma Federação nacional com o Cidadania, do senador Alessandro Vieira, que tende a coordenar a composição em Sergipe.

Pode acontecer

Mas este colunista não está aqui negando uma composição entre Valmir e Amorim. Caso não haja nenhum impedimento de ordem nacional, ambos podem ser impulsionados pelos grupos bolsonaristas no Estado, levando adiante uma chapa majoritária. Embora este colunista continue apostando em uma pré-candidatura proporcional do ex-prefeito de Itabaiana.

Crescimento de Bolsonaro

A evolução do presidente Jair Bolsonaro em recentes levantamentos, inclusive na região Nordeste, “esfriou” alguns discursos “acalorados” contra o chefe do Executivo em Sergipe. Caso Bolsonaro se mantenha bem avaliado, além da sua defesa aumentar, muitos de seus críticos, estrategicamente”, tendem a silenciar. Política é realmente como uma nuvem…

Gualberto deixa o PT

Pré-candidato a deputado federal, o presidente interino da Assembleia Legislativa, deputado Francisco Gualberto, pela segunda vez deixa o Partido dos Trabalhadores. Ele aproveitou a tradicional “janela partidária” e está se filiando no PSD, garantindo seu apoio em Sergipe ao pré-candidato da base do governador Belivaldo Chagas.

Nova desembargadora

A Juíza de Direito titular da 5ª Vara Cível da Comarca de Aracaju, Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, é a nova Desembargadora do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE). A magistrada ocupará a vaga aberta pela aposentadoria da Desª Maria Angélica França e Souza. A juíza integrou a lista tríplice com a maior média de pontuação (98,39), definida em sessão administrativa realizada nesta quarta-feira (9), para promoção a Desembargador, pelo critério de merecimento.

Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade

Cada um dos 11 Desembargadores votantes analisou critérios de desempenho, produtividade, presteza no exercício das funções, aperfeiçoamento técnico e adequação da conduta ao Código de Ética da Magistratura Nacional, de acordo com a Resolução 106/2010, alterada pela Resolução nº 426/2021 do Conselho Nacional de Justiça. A Juíza Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade bacharelou-se em Direito pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) em 1991.

Trajetória

A nova Desembargadora tomou posse como Juíza Substituta em 05 de abril de 1994, com primeira designação para a Comarca de Cristinápolis. Atuou também na Comarca de Riachuelo, na 1ª Vara Privativa de Assistência Judiciária da Comarca de São Cristóvão, na 5ª Vara Privativa de Assistência Judiciária/26ª Vara Cível da Comarca de Aracaju, e esteve como membro da Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Comarca de Aracaju. Foi Juíza Corregedora no biênio 2015/2017 e Auxiliar da Presidência no biênio 2019/2021 e por inúmeras oportunidades foi convocada para substituir desembargadores.

Reunião com ministra I

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), os ex-deputados André Moura e Heleno Silva, além dos secretários de Estado José Carlos Felizola (Governo) e Zeca da Silva (Agricultura) tiveram uma reunião positiva com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Tereza Cristina. Os sergipanos propuseram a reativação do projeto Carnalita em Sergipe, algo que foi recebido com entusiasmo pela chefe da pasta.

Reunião com ministra II

A ministra também sinalizou que vai ajudar na regularização do Estado junto ao SISBI, que padroniza e harmoniza os procedimentos de inspeção de produtos de origem animal, e aproveitou para anunciar que estará em Sergipe no próximo dia 25, entregando os títulos de domínio do assentamento Jacaré-Curtituba. “Seguimos trabalhando para ampliar a oferta de emprego aos sergipanos ajudando a aquecer a economia do nosso Estado”, destaca Fábio Mitidieri.

Alô Tobias Barreto!

A informação que chega para este colunista é que o prefeito Dilson de Agripino teria “batido o martelo” e deve lançar José Alberto, mais conhecido como “Bêta” como o pré-candidato a deputado estadual pelo seu agrupamento em Tobias Barreto. A decisão teria saído após uma reunião realizada nos últimos dias na cidade.

Exclusivo!

A informação chega a surpreender porque muita gente na cidade porque havia uma expectativa do apoio do prefeito para a pré-candidatura do empresário Kaká Santos, que foi candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo ex-prefeito Diógenes Almeida, em 2020. Kaká parece ser um nome cotado para disputar a prefeitura em 2024.

TCE & OAB

O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), conselheiro Flávio Conceição, recepcionou o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Sergipe (OAB/SE), Daniel Costa. A visita institucional, presenciada também pelo conselheiro Carlos Pinna, gerou um debate sobre pautas relacionadas à advocacia, dentre elas a necessidade da revitalização da Sala da OAB, Dr. Jaime de Araújo, instalada nas dependências do prédio do TCE/SE.

Flávio Conceição

O conselheiro Flávio Conceição destacou a importância de manter o diálogo com a OAB/SE, enfatizando que o encontro serviu para a troca de experiências. “A Ordem dos Advogados do Brasil, como também os Tribunais de Contas, são instituições que precisam caminhar sempre em sintonia, tanto pela defesa das prerrogativas da advocacia quanto pelo aprimoramento das nossas ações de Controle Externo. Somos parceiros da OAB e quando há este alinhamento, quem ganha é a sociedade como um todo”.

Daniel Costa

Por sua vez, o presidente da OAB, Daniel Costa, pontuou que, durante a visita institucional, ressaltou com o conselheiro Flávio Conceição sobre a necessidade de estabelecer essa ligação entre a OAB e o Tribunal de Contas. “São duas instituições tão importantes precisam caminhar juntas. O TCE possibilita um grande campo de atuação para a advocacia; conversamos também sobre a sala do OAB, que vamos melhorar a estrutura; ganha a advocacia, ganha o TCE e ganha a sociedade”.

Carlos Augusto Monteiro

Acompanhando a visita no gabinete da presidência do Tribunal, o atual presidente da Comissão de Relações Institucionais da OAB/SE e ex-presidente da Ordem, Carlos Augusto Monteiro Nascimento, também destacou o encontro “por conta dos interesses comuns entre ambos, seja no caráter corporativo da Ordem, em defesa dos seus advogados, do aperfeiçoamento da relação da advocacia com o TCE e também o viés institucional, em defesa da sociedade, do caráter pedagógico, sobretudo em relação às atividades públicas”, pontuou.

Bandeira de Mello I

“A essencialidade da utilização de indicadores na atividade de controle”. Este foi o tema da palestra proferida pelo procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), João Augusto Bandeira de Mello, no Sebrae, em meio à programação do Workshop de Gestão Pública. Promovido pelo Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA/SE), com apoio do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) e da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (Fames), o encontro recebeu prefeitos, secretários municipais e outros gestores públicos ligados ao tema de gestão e governança.

Bandeira de Mello II

Na sua explanação, o procurador-geral abordou a experiência do TCE com os indicadores, bem como a importância desses dados para a medição da qualidade da gestão e como essa cultura deve ser estimulada, tendo em vista a melhoria e o aperfeiçoamento da gestão. “Os indicadores são aquelas fotografias do momento que permitem exatamente a tomada de decisão e os rumos que devem ser tomados pela gestão pública. Isso interessa muito ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público de Contas, e à gestão pública como um todo”, comentou Bandeira de Mello.

Bandeira de Mello III

Segundo ele, eventos como este são fundamentais porque cultuam a importância da gestão pública e a utilização de ferramentas científicas e de profissionais também no âmbito da gestão pública; “planejamento estratégico, orçamento, controle, tudo isso são ferramentas que vêm da ciência da administração”, concluiu. O Workshop de Gestão Pública teve como objetivo principal a divulgação do Índice CFA de Governança Municipal (IGM-CFA), criado para auxiliar gestores públicos a entenderem quais são as possíveis oportunidades de melhorias nos seus municípios.

Efetividade da Gestão

No âmbito do TCE/SE, já é desenvolvido anualmente o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), que retrata a efetividade das políticas públicas e da qualidade dos gastos e dos investimentos realizados nos 75 municípios sergipanos. Conforme o prefeito do município de São Cristóvão, Marcos Santana, estes índices são de grande utilidade para o aprimoramento das gestões. “Apontam gargalos para que a gente possa trabalhar, corrigir rotas”, concluiu.

Administradores

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) também participou do 1º Workshop de Gestão Pública realizado pelo Conselho Federal de Administração (CFA), com o apoio do Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE). “Estamos realizando um evento que fará toda a diferença daqui para frente em nosso Estado. O propósito é capacitar profissionais de administração para que possam, por meio de uma ferramenta de gestão, diagnosticar e auxiliar os gestores nas mais diversas situações do dia a dia”, disse o presidente do CRA-SE, Jorge Cabral.

Jorge Cabral

O presidente do CRA-SE agradeceu o apoio do administrador e deputado federal Laércio Oliveira, que desde o princípio se colocou à disposição para ajudar na realização do evento. “Quando eu procurei o deputado ele me disse que eu corresse para que o workshop fosse realizado porque ele daria apoio. Ele tinha uma viagem programada para Brasília e hoje está aqui. Nada é por acaso, se ele veio é porque tem um motivo, que é fortalecer a nossa profissão de administradores. Muito obrigado, deputado, e vamos juntos nessa jornada”, pontuou.

Laércio Oliveira I

No seu pronunciamento, Laércio lembrou da importância dos gestores públicos contratarem profissionais qualificados. Essa decisão, segundo ele, pode evitar problemas sérios perante os tribunais. “Uma pessoa que vence as eleições, leva consigo uma responsabilidade muito grande. E um bom administrador pode trazer para a gestão a tranquilidade. Isso certamente fará uma grande diferença. O que tem sido feito para os profissionais da administração em favor dos municípios, a exemplo desse workshop, tem uma grandeza enorme. Talvez nem os próprios administradores tenham noção disse.

Laércio Oliveira II

Para o deputado, ainda existe uma falta de qualificação muito extrema nos municípios. “Os gestores precisam de um conforto na retaguarda para que eles avancem com as políticas públicas prometidas nas ruas. O volume de responsabilidade é enorme e não permite o governante estar focado na execução do seu programa de governo e também cuidar da sua retaguarda. É muito difícil”, concluiu o parlamentar.

Emília Corrêa I

Citando vários exemplos de problemas em diversos setores em Aracaju, a vereadora Emília Corrêa (Patriota) criticou, na Tribuna do Legislativo Municipal, posicionamentos que não condizem com os votos emitidos em Emendas e Projetos de Leis, referentes à “cidade do encantamento, da publicidade”.

Emília Corrêa II

“Temos visto a situação da saúde pública, precária, com exames que demoram. Isso é com crianças, idosos e adultos. Uma calamidade! Se formos parar para aprofundar na questão do saneamento básico, não é diferente. O que mais temos são esgotos a céu aberto em bairros periféricos da “Cidade Inteligente”, na cidade que só é vista pelos olhos de quem quer enxergar os fatos”, declarou.

Emília Corrêa III

A questão das ciclovias e falta de acessibilidade também foram citadas pela oposicionista. “Uma capital em que o número de ciclistas é crescente, eles também são esquecidos. Constantemente, acontecem acidentes, a maioria deles fatais, porque o gestor prefere investir em publicidades ao invés de priorizar coisas benéficas para a população. Aliás, a verba da publicidade é intocável. Se não temos, praticamente, ciclovias, o que dizer da acessibilidade? Preciso argumentar?”, questionou.

Emendas importantes

Emília aproveitou sua fala para relembrar algumas emendas importantes para a cidade, de sua autoria, que foram vetadas pelo prefeito e rejeitadas pelos demais colegas de parlamento. “Tivemos a oportunidade de aprovar a emenda que previa a criação de mais creches, e foi negada pela maioria. O mais interessante é que depois aparecem com discursos bonitos cobrando creches. Outra negada, foi a emenda sobre obras e drenagem pluvial para prevenção de enchentes. Porém, é só surgir os alagamentos, reclamam. Tem como entender? Aqui nessa Casa é assim: O tema é interessante, mas o voto, depende”, finalizou.

Sheyla Galba I

Em um discurso emocionado, a vereadora Sheyla Galba (Cidadania) chamou atenção, para as mulheres com câncer que estão enfrentando dificuldades no tratamento oncológico relacionadas a medicamentos, seja por estar em falta no hospital ou por precisar de um tipo não fornecido pelo SUS. A parlamentar pediu às autoridades do Estado que tenham mais atenção a estas situações.

Sheyla Galba II

“Hoje mesmo, durante a sessão, recebi uma paciente oncológica, Dona Elisângela, uma mulher que é mãe, filha, avó e que está há cinco meses lutando por um medicamento que não é disponibilizado pelo SUS e, por isso, ela entrou na justiça para ter direito. Porém, o Estado simplesmente negou este medicamento que custa R$ 12 mil”, detalhou. Sheyla Galba ressaltou o sofrimento relatado pela paciente pela dificuldade no acesso ao medicamento.

Sheyla Galba III

“Ela disse uma frase que me emocionou muito: que não está aguentando mais ficar internada e que eu era a salvação dela. Mas eu não sou a salvação, pois eu não tenho muito que fazer a não ser lutar e pedir ao Estado de Sergipe que, por favor, não entrem com o recurso na justiça porque estamos falando de uma vida”, salientou. Em sua fala, a vereadora lembrou que enfrentou o câncer e a falta de um tratamento digno, por isso conhece bem a realidade dos pacientes oncológicos. “Não estou fazendo política com a dor do outro, esta também é a minha dor, é o que eu passei”.

Posse I

Mulheres representantes de 19 entidades governamentais e não governamentais foram empossadas para integrar o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDM). A cerimônia aconteceu na sede da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (SEIAS). Pelo Conselho Regional de Psicologia – CRP19 foram admitidas, para a gestão do biênio 2022-2024, as psicólogas Iza Luanne Santos Moura (CRP19/4166) e Lidiane de Melo Drapala (CRP19/1664).

Posse II

Em 2018, o CRP19 foi eleito para primeira gestão, reeleito em 2020 e, em 2022, reconduzido à sua terceira gestão. Nas duas primeiras gestões, Lidiane de Melo Drapala, psicóloga social, assessora em Pesquisa – Políticas Públicas no CREPOP/CRP19 e mestranda em Psicologia (UFS) esteve como Conselheira Titular.

Lidiane de Melo Drapala

“O Conselho Estadual do Direito da Mulher tem um histórico de lutas no Estado de Sergipe com atuações muito importantes na prevenção à violência de gênero e no combate ao feminicídio. A vitória mais recente foi a pactuação para a Casa da Mulher Brasileira, projeto nacional que Sergipe passa a contar. É uma casa de acolhimento para mulheres em situação de violência doméstica. A criação da Casa em Sergipe é uma luta de quase duas décadas”, pontua Drapala que atuará como Conselheira Suplente.

