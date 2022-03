‘Feminino no contemporâneo’ é tema de debate do CRP19

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, o Conselho Regional de Psicologia, por meio da Comissão de Direitos Humanos, realiza nesta quinta-feira, 10, o debate “Feminino no contemporâneo: as dores e os prazeres de ser mulher”.

As convidadas são a psicóloga Iza Luanne Santos Moura (CRP19/2050)- graduada pelo Centro Universitário Estácio de Sergipe, pós-graduada em Sexualidade Humana (Faveni), pós-graduanda em Psicologia Escolar e terapia de Casal e pesquisadora, e a pedagoga Márcia Furlan de Almeida – graduada pela Universidade Federal de Sergipe, Doutora pela Faculdade de Educação/Unicamp, membro do Grupo de Pesquisa em Educação, linguagem e Práticas Culturais, Doutorado sanduíche na linha de investigação “Gênero, Identidade e Cidadania/Universidade de Cádiz/Espanha e coordenadora do Núcleo de Apoio Socioemocional/NAS na Secretaria de Estado da Educação de Sergipe.

O encontro virtual está marcado para às 19h, via google meet – https://meet.google.com/ans-funf-mci – com link disponível na bio do Instagram do Conselho Regional de Psicologia da 19a Região – @crpsergipe.

Por Amália Roeder

Ascom | CRP19