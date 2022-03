Governador reconduz Bandeira de Mello ao cargo de procurador-geral do MP de Contas

O governador Belivaldo Chagas assinou nesta quinta-feira, 10, no Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), o decreto que reconduz o procurador João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello ao cargo de procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC). O ato ocorreu no gabinete do conselheiro presidente, Flávio Conceição.

Na ocasião, Belivaldo enfatizou que assina o decreto com tranquilidade, pois vê no procurador-geral um “profissional gabaritado, competente e que vai atuar em defesa dos interesses da população sergipana”.

Já Bandeira de Mello disse que o momento lhe proporciona grande satisfação pessoal e que os próximos dois anos serão “de muito trabalho no sentido de propiciar à sociedade melhores políticas públicas e a concretização dos direitos fundamentais”.

“Certamente será um trabalho proveitoso, pois temos uma sinergia muito importante e uma harmonia muito grande entre o Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas, Governo do Estado e os governos dos municípios”, destacou.

O conselheiro presidente agradeceu o gesto do governador ao prestigiar tanto a Corte como o MP de Contas com a assinatura do decreto de nomeação na sede do Tribunal.

“Em nome de toda a Corte, desejo mais uma gestão exitosa, efetiva, parceira e ainda mais profissional ao procurador João Augusto Bandeira de Mello”, afirmou o conselheiro Flávio Conceição, fazendo referência ainda aos procuradores Sérgio Monte Alegre e Eduardo Côrtes, “que nos ajudam na condução das atividades deste Tribunal e que também estavam preparados para exercerem a função de procurador-geral”.

Entre os presentes na Presidência do TCE estavam os conselheiros Ulices Andrade, Carlos Pinna, Angélica Guimarães, Luiz Augusto Ribeiro e Luis Alberto Meneses; os conselheiros substitutos Rafael Fonsêca e Francisco Evanildo; o procurador Eduardo Côrtes; o diretor da Ecojan, conselheiro aposentado Carlos Alberto; e o secretário de Estado Geral de Governo, José Carlos Felizola.

A posse do procurador-geral de Contas para o novo mandato ocorrerá em data a ser definida nos próximos dias.

Foto: Igor Graccho

Fonte TCE