Sergipe desenvolve ações e articula parcerias visando consolidação do setor de fertilizantes

Contatos com Petrobras, DNIT e Mosaic seguem propósito de dar andamento a projetos, em continuidade ao histórico de ações da administração estadual

Visando benefícios para a economia e para a população, o Governo de Sergipe vem trabalhando com o propósito de criar condições para estimular, ao máximo, o novo ciclo de petróleo, gás e fertilizantes no estado. Nesse sentido, a administração estadual busca estreitar o diálogo com diversas empresas e instituições, solicitando informações estratégicas e oferecendo apoio técnico e estrutural, a fim de identificar os movimentos do setor para os próximos anos, acelerando projetos já em curso.

Entre as entidades contatadas nos últimos dias estão a Petrobras, a Mosaic Fertilizantes e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), diretamente pelo governador Belivaldo Chagas. A conexão dá continuidade e reforça a relação histórica mantida entre as entidades e o Governo do Estado.

À Petrobras, o governador destacou o contexto oportuno para que a empresa possa realizar oferta pública de contratos de suprimento de gás natural a preços competitivos, capazes de viabilizar a atração de novas unidades para produção de fertilizantes em Sergipe.

Ao DNIT, foram solicitadas informações detalhadas em relação aos projetos de ampliação e asfaltamento das BRs 101 e 235, vias de escoamento fundamentais para a consolidação do Polo de Fertilizantes de Sergipe, destacando a importância da conclusão da pavimentação asfáltica de trechos da BR-235, de forma a criar condições para a entrega de fertilizantes produzidos em Sergipe na fronteira agrícola do Matopiba e fazer o escoamento de grãos, como frete de retorno, através do Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB).

Para a Mosaic, por sua vez, foi ressaltada a disponibilidade do Governo em apoiar, por meio do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), uma possível retomada do Projeto Carnalita. No ano passado, o governador já havia abordado o tema com a Diretoria da Mosaic, tendo sido informado na ocasião que o preço do potássio estava baixo, e que havia uma sobre oferta de produto para os próximos anos. Diante do novo contexto internacional dos fertilizantes e das iniciativas para redução do custo da produção nacional, foi requerida à Mosaic uma nova análise de viabilidade técnica e financeira para a retomada do projeto.

“O Brasil é uma potência agrícola, o quarto maior consumidor de fertilizantes, e é dependente de produtos importados para atender a 85% das suas necessidades, sendo o maior importador desses insumos no mundo. Sergipe tem condições de contribuir para amenizar esse quadro por possuir reservas minerais e condições regulatórias favoráveis, ajudando a reduzir a vulnerabilidade do país no segmento e a insegurança alimentar ”, afirma Belivaldo Chagas.

O projeto do Polo de Fertilizantes de Sergipe é uma das principais ações do Governo do Estado voltada ao desenvolvimento do setor. O projeto vem sendo elaborado em parceria entre Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Instituto Fecomércio e Consultoria Mastersenso. O planejamento envolve aspectos diversos da cadeia de produção, em especial na questão logística.

“As condições de suprimento de fertilizantes ao setor agro nacional estão cada dia mais cercadas de incertezas, sobretudo com a alta dos preços do gás e a desarticulação das cadeias logísticas internacionais causadas pela pandemia e pelos embargos comerciais à Rússia. É dever de Sergipe cooperar para uma mudança nesse cenário”, resume Belivaldo Chagas.

Foto: Mário Sousa/Supec