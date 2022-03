Governo Federal entrega três obras de saneamento em Sergipe

Cerimônia contará com a presença do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho

O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), vai entregar, nesta quinta-feira (10), três obras de saneamento básico em Sergipe. O ministro Rogério Marinho participa da cerimônia, marcada para as 10h, na cidade de Aracaju.

Uma das entregas será a da adutora que leva as águas da barragem do Rio Poxim, em São Cristóvão, à Estação de Tratamento de Água (ETA) Poxim, em Aracaju. A estrutura tem 14 quilômetros de extensão. Também será entregue uma estação elevatória de água bruta. Para esta etapa, o investimento é de R$ 39 milhões.

As duas estruturas fazem parte das obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da capital sergipana. O empreendimento como um todo está orçado em R$ 115 milhões, sendo R$ 100 milhões provenientes de financiamento contratado junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e outros R$ 15 milhões em contrapartida do Governo de Sergipe. Quando totalmente concluído, o projeto vai beneficiar 671,6 mil pessoas.

Outra entrega será a do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da Bacia do Rio Poxim, na cidade de Nossa Senhora do Socorro. O investimento na obra é de R$ 44,4 milhões, incluindo financiamento com recursos do FGTS (R$ 33,3 milhões) e contrapartida do governo estadual (R$ 11,1 milhões). Cerca de 35 mil pessoas serão beneficiadas.

Também nesta quinta-feira, haverá a entrega da primeira etapa da ampliação do Subsistema de Esgotamento Sanitário do Bairro Jabotiana, em Aracaju. Todo o projeto está orçado em R$ 150 milhões, sendo que R$ 52,5 milhões foram investidos nesta fase. Quando totalmente concluído, o empreendimento vai beneficiar 109 mil pessoas, das quais 45 mil já serão atendidas com a conclusão da primeira fase, que vai beneficiar os bairros Soledade, Lamerão, Jardim Centenário, Bugio, São Carlos, Olaria, Veneza, Japãozinho, Alto da Jaqueira, Cidade Nova e Jabotiana.

Assessoria de Comunicação Social MDR