Na Deso, prefeito de Rosário cobra melhorias no abastecimento

O prefeito de Rosário do Catete, César Resende, esteve reunido nesta quarta-feira (9), na sede da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), em Aracaju/SE. Na oportunidade, o gestor solicitou ao diretor-presidente, Carlos Fernandes de Melo Neto, melhorias no abastecimento de água no município.

O prefeito disse que vai acompanhar a resolução do problema persistente em Rosário do Catete. “A companhia se comprometeu em melhorar o abastecimento no município. Estaremos atentos e vamos cobrar quando necessário, pois continuaremos buscando melhorias para nosso povo”, afirmou César Resende.

Na oportunidade, o prefeito também solicitou apoio da companhia de saneamento para resolver o problema no abastecimento do Povoado Siririzinho. Nos próximos dias, o gestor de Rosário do Catete deve se reunir com o prefeito de Siriri, José Rosa, para juntos, buscarem uma solução definitiva para o abastecimento de água no povoado, que possui parte de suas terras em território rosarense e a outra parte em território siririense.

A reunião contou ainda com a participação do diretor de Operação e Manutenção, Carlos Anderson Silveira Pedreira, e com o secretário municipal de Infraestrutura, Edilson de Oliveira Souza.

Foto assessoria

Por Keizer Santos