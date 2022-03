“Não importa quem venceu a licitação”, afirma Sheyla Galba

A vereadora Sheyla Galba (Cidadania) voltou a cobrar, nesta quinta-feira (10), na Tribuna da Câmara, a construção do Hospital do Câncer de Sergipe. A parlamentar destacou o ato promovido por pacientes oncológicas que integram a Associação Mulheres de Peito no local onde a unidade hospitalar especializada deveria ter sido construída, no Centro Administrativo de Aracaju.

Sheyla Galba ressaltou os recursos encaminhados para que a obra fosse executada. “Desde 2011 o senador Eduardo Amorim destinou várias emendas: em 2011, R$ 20,8 milhões; em 2012, R$ 29,5 milhões; em 2013, R$ 33 milhões; em 2014, R$ 35 milhões; em 2015, R$ 25 milhões; em 2016, R$ 37 milhões; e em 2017, R$ 17,9 milhões. São quase R$ 200 milhões para uma obra que em 2014 foi iniciada, porém, depois foi paralisada”, frisou.

A vereadora, que também é paciente oncológica, lembrou que em 2017 as mulheres de peito e diversas autoridades políticas foram convidadas para uma solenidade no espaço destinado à construção do Hospital do Câncer de Sergipe. “Para mais uma assinatura de Ordem de Serviço após a licitação na qual a Endal Engenharia ficou em primeiro e a Celi em segundo. Porém, a Celi entrou com um recurso e a obra foi mais uma vez paralisada”, detalhou.

Ainda no discurso, Shyela Galba trouxe a informação de que a Celi venceu a ação e foi considerada a vencedora do processo licitatório. “E vai começar as obras do Hospital do Câncer. E o que nós fomos fazer lá hoje foi justamente pedir que seja feito, pois para os pacientes oncológicos não importa quem venceu a licitação, quanto vai gastar, a gente quer que o hospital seja construído. Abriu-se uma janela, uma luz no fim do túnel, e parece que agora essa unidade hospitalar vai sair”, enfatizou.

Para a vereadora, falta comprometimento em relação à obra, fazendo um paralelo com a construção do Hospital de Amor em Lagarto. “O deputado Gustinho Ribeiro junto com a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, em apenas um ano viabilizaram a construção do Hospital de Amor, que já está levantado, praticamente construído. Portanto, é só querer”, afirmou.

“Sigam o exemplo da gestora Hilda Ribeiro e do deputado Gustinho Ribeiro. Em junho deve ser inaugurada a primeira etapa. Enquanto isso, estamos há oito anos na luta para que o Hospital do Câncer de Sergipe, em Aracaju, saia do papel. Agora não tem mais desculpa. O dinheiro está na conta, como eu falei aqui, os R$ 14 milhões estão enterrados naquela terraplanagem e a empresa que vocês queriam também já está aí. Só falta agora o hospital”, finalizou.

Da assessoria

Foto: Gilton Rosas