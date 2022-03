O professor Marco Sanchez, vai discursar sobre como se tornar um terapeuta holístico

O professor Marco Sanchez, com sua experiência de quase trinta anos como terapeuta e professor de terapias holísticas, vai discursar sobre como se tornar um terapeuta holístico e ajudar seus familiares e as pessoas ao seu alcance e também como encontrar sua paz interior e ser um farol contagiante de alegria e felicidade para todos.

Abordará sobre as técnicas de Florais de Bach, Iridologia e Auriculoterapia, Cromoterapia e o chamado da Paz.

A palestra é gratuita e acontecerá no Sananda Espaço Terapêutico – Rua Rosalina, 338, Farolândia dia 15 de abril sexta-feira as 19h. Venha participar.”

Curso com formação em

Terapia Holística.

Esse curso com carga horária de 114h/aula, conta com 5 disciplinas divididas 7 dias de aulas presenciais em Aracaju e 7 dias de imersão em um sítio fora de Aracaju. Serão realizados de 18 de abril a 1 de maio de 2022. Elas tratam de prevenir, diagnosticar e tratar desequilíbrios energéticos que, com o decorrer do tempo, acabam se convertendo em sintomas e que, inclusive, podem levar ao mau funcionamento de órgãos e partes do corpo, o que se costuma denominar de “doenças”.

Nos 7 dias de imersão haverá meditações, práticas e dinâmicas que ajudarão a tratar desequilíbrios do participante bem como para fixar o conhecimento.

São terapias vitalistas que cuidam de reequilibrar ou prevenir o dinamismo energético.

Entre estas disciplinas teremos:

Florais de Bach

Os florais são “ferramentas” que ajudam a reencontrar a essência divina de harmonia e perfeição, já existente em cada um de nós.

Sistema Floral é o conjunto de remédios, cujo princípio básico é o equilíbrio emocional do campo energético. Os florais agem sobre os estados vibracionais das atividades vitais dos homens, animais e plantas.

Conteúdo programático:

* Introdução.

* Histórico- a vida do Dr. Bach.

* Método de Preparação.

* Causas das enfermidades e suas curas, segundo Dr. Bach.

* Recomendações, indicações e contraindicações.

* Posologia, cuidados com a preservação da energia.

* Métodos diagnósticos.

* Descrição das 38 essências e seus grupos.

* Método questionário de diagnóstico.

* Outros sistemas florais.

* Mitologia Grega e os florais.

* A energia e a física quântica.

* A influência da energia astrológica no nascimento.

* Dr. Bach e os 12 remédios.

* Os 12 remédios e os signos do zodíaco.

* Influência das constelações e planetas nas diferentes áreas da vida humana.

* Método diagnóstico com mapa astral e palavra chave.

* Prática.

Cronograma de Florais de Bach

Presencial em Aracaju

– Turma Vespertina: seg dias 18 e ter 19 de abril, das 8h às 12h ou

– Turma noturna: seg dias 18 e ter 19 de abril, das 18h às 22h.

Imersão em um sítio fora de Aracaju

– Seg dia 25 de abril, das 8h às 21h. com intervalos para refeições

Cromoterapia.

A cromoterapia é uma prática que consiste no emprego de luz cromatizada no tratamento de situações-problema psíquicas e biológicas envolvidas em processos de desarmonia energética humana.

O emprego de diferentes cores altera ou mantém as vibrações do corpo numa frequência que resulta em saúde, bem-estar e harmonia. A cor tem um importante papel, e não é apenas por indução psicológica, pois podemos constatar isso com os resultados em crianças, animais e plantas.

Conteúdo programático:

* Introdução.

* Um breve histórico da Cromoterapia.

* Os efeitos e características das cores.

* A Luz, a Cor e a cura.

* Os Chakras.

* Aplicações da Cromoterapia.

* Instrumentos de aplicação.

* Tabela de aplicação de cores.

* Prática.

Cronograma para Cromoterapia

Presencial em Aracaju

– Turma vespertina: Qua dia 20 de abril, das 8h às 12h ou

– Turma noturna: Qua dia 20 de abril, das 18h às 22h.

Imersão em um sítio fora de Aracaju

Ter 26 de abril das 8h às 21h (intervalos para as refeições)

Auriculoterapia.

A Auriculoterapia é uma terapia natural que consiste na estimulação de pontos no pavilhão auricular, produzindo alívio de dores, tratamento de disfunções orgânicas, psicológicas e energéticas.

Segundo a auriculoterapia, o corpo humano pode ser representado na orelha, por isso, cada ponto se refere a um órgão específico. Assim, quando esse ponto é estimulado, é possível tratar problemas ou aliviar sintomas nesse mesmo órgão.

Conteúdo programático:

* Mapa frontal, sinais diagnósticos e os estímulos.

* Introdução.

* Histórico.

* Indicações e contraindicações.

* Técnica.

* Anatomia auricular.

* Instrumentos auriculares e insumos.

* Diagnóstico visual e apalpação.

* Mapa.

* Prática.

* Mapa dorso e a sangria.

* Sangria auricular.

* Anatomia e mapa do dorso auricular.

* Prática.

Cronograma para Aurículoterapia

Presencial em Aracaju

– Turma vespertina: dias 21 de abril quinta e sex 22, das 8h às 12h ou

– Turma noturna: dias 22 de abril quinta e sex 23, das 18h às 22h

Imersão em um sítio fora de Aracaju

Qua 27 de abril das 8 às 21h (intervalos para as refeições)

Iridologia

É uma ciência que tem como objetivo o estudo dos sinais na íris e sua relação com as alterações que ocorrem em nosso organismo. As alterações podem ser orgânicas, metabólicas, nutricionais, nervosas, hormonais, bem como, psíquicas e emocionais.

A íris revela tanto o estado psíquico e emocional como o estado orgânico e funcional de nosso corpo.

Conteúdo programático:

* Introdução.

* Histórico.

* Anatomia ocular.

* Anatomia da íris.

* Mapa.

* Os 20 principais sinais da íris.

* Instrumentos iridológicos.

* Prática.

* Os 4 tipos.

* Os principais sinais e suas interpretações comportamentais.

* Tratamento floral.

* Prática.

Cronograma para Iridologia

Presencial em Aracaju

Sáb 23 de abril, das 9h às 17h (intervalos para almoço e lanche)

Imersão em um sítio fora de Aracaju

Qui 28 de abril das 8 às 21h (intervalos para as refeições)

O Chamado da Paz

Imersão

A vivência O Chamado da Paz é um workshop de imersão para curar o sofrimento contendo vários ensinamentos milenares poderosos que farão você mudar a perspectiva sobre sua vida e de tudo que lhe causa danos, desde os pequenos aos grandes sofrimentos.

Com a prática destas ferramentas você voltará cada vez mais rápido ao seu estado de paz interior. Dissolvendo a ilusão de si mesmo, o ato de culpar, medos, apegos e desejos, também as cargas emocionais e iniciará um processo de unidade. Terá Yoga, Mantras, Meditações, Dinâmicas, palestras e entrega de Deeksha (energia de transformação).

Material didático

O participante poderá adquirir o livro autoral O chamado da Paz. (R$ 40,00 – Opcional).

Cronograma

Imersão em um sítio fora de Aracaju

sex 29 e sáb 30 de abril das 8 às 21h (intervalos para as refeições) e

dom 01 das 8 as 17h (intervalos para as refeições)

1- Modalidade

O Curso oferece três possibilidades de participação:

a. Completo: com suas 5 disciplinas modalidade presencial em Aracaju e Imersão.

b. Compacto: com as 4 disciplinas na modalidade presencial em Aracaju ou as 5 modalidades de Imersão, caso seja ex-aluno.

c. Individual: o participante poderá escolher fazer as técnicas individualmente presencial em Aracaju e/ou Imersão. Com todas as combinações possíveis.

2- Material didático

Todos os módulos serão Apostilados, sendo que as apostilas serão digitais, enviadas por e-mail ou Whatsapp. As apostilas serão enviadas somente mediante taxa de inscrição. Por isso, o aluno deverá antecipar a inscrição para ter tempo de imprimi-la, se desejar.

3- Investimentos

a. Completo: R$ 2.250. (até dia 2 de abril R$ 1.950)

b. Compacto

– Presencial em Aracaju: R$ 850. (até dia 2 de abril R$ 790)

– Imersão: R$ 930. (até dia 2 de abril R$ 870)

Obs: Inclui hospedagem e alimentação. Não inclui o Chamado da Paz nem o transporte de ida e volta. O participante poderá ir de veículo próprio ou será rateado entre os participantes que optarem pelo transporte em grupo.

c. Individual:

– Presencial em Aracaju

– Florais de Bach, Iridologia e Auriculoterapia cada R$ 250

– Cromoterapia R$ 150

– Imersão

– Cada um dos 4 curso R$ 270

Obs.: Inclui hospedagem e alimentação. Não inclui o Chamado da Paz nem o transporte de ida e volta. O participante poderá ir de veículo próprio ou será rateado entre os participantes que optarem pelo transporte em grupo.

– O Chamado da Paz: R$ 660 – Obs.: Inclui 3 dias de hospedagem e alimentação. Não inclui o transporte de ida e volta. O participante poderá ir de veículo próprio ou será rateado entre os participantes que optarem pelo transporte em grupo.

4- Inscrição

As Vagas São Limitadas e as reservas deverão ser feitas através do preenchimento da ficha e com o pagamento de reserva, no valor de 10% do total da soma dos módulos.

As inscrições deverão ser feitas com Ana (79) 99982-4028 whatsapp.

6. Certificado

Haverá dois tipos de certificados: um para cada módulo e outro como terapeuta holístico nos casos de Completo e Compacto. Os certificados serão virtuais e enviados por Whatsapp. O aluno deverá conferir os dados e imprimi-lo se desejar.

7. Locais dos cursos

Presenciais em Aracaju serão realizados na Sananda Espaço Terapêutico – Rua Rosalina, 338, Farolândia – Aju.

Imersão serão realizados Espaço 6 Marias. Santana do São Francisco a margem do rio São Francisco, Próximo a Neópolis.

8. Professor

Todos os Módulos serão lecionados pelo professor Marco Sanchez.

Orador, Palestrante e professor de Terapias Holísticas e Terapeuta holístico autor do livro “O chamado da Paz”. Marco atua nas seguintes áreas:

Terapaz- terapia para encontrar a paz interior – Terapia da Unidade – terapia baseada no despertar da consciência para uma nova perspectiva sobre si mesmo, as relações entre pessoas e a vida. Compreendendo a origem do si mesmo, da identidade real e da identidade “ideal”. Fundamentado nos ensinamentos da Oneness University – Workshops (O Chamado da Paz, Livro autoral) ou atendimentos com sessões individuais.

Massoterapeuta: nas técnicas Shiatsu, Zen Shiatsu, Amma, Quiropraxia, Reflexoterapia podal, Drenagem linfática e Acupressura.

Outras formas de cura vitalista: Oneness Diksha, Acupuntura, Moxabustão, Auriculoterapia, Cura Quântica, Reiki, Cura Prânica, Florais de Bach, Cromoterapia, Aromaterapia e Iridologia.

Yoga: professor dos 10 Yogas e Meditações.

Formação Profissional

Técnico em Massoterapia e acupuntura formado pela Escola Oriental de Massagem e Acupuntura EOMA. (de 1993 a 1995 certificado reconhecido pelo MEC)

Instrutor da Oneness University no Brasil, formado (de 2000 a 2011) na Índia nos cursos: Deepening das 10 yogas e meditações; Oneness Trainers Course; Oneness Course level 1 and 2; Oneness Course 21 days; Oneness Course 10 days; Oneness Mukti Diksha.

Outros cursos livres

– Do-in: Juracy Cançado (autor de vários livros Brasil e USA) – SP 1993

– Florais de Bach: Carmem Monari (Instituto Bach Center Inglaterra no Brasil); – Campinas.1994.

– Auriculoterapia: Célio Pasqua (Discípulo de Nogier). – SP, 1994.

– Cromoterapia: Valcapeli (Autor e vários livros no assunto) – SP, 1994.

– Reiki: Clotilde Baseto (Instituto Internacional de Reiki) – SP. 1995.

– Iridologia: Regina Valverde (discípula de Denni Jhonson.) – SP e Aracaju, 1996.

– A Arte de Viver em Paz: Pierre Weil (Reitor da Unipaz) – Salvador. 1998.

– Cura Quântica; Físico Nuclear Indiano Swami Amit – Aracaju. 1999.

– Yoga Os 10 Yogas; Eyleen Yatra Expedition e monges da Oneness University; Argentina, Chile e Índia. 2003 a 2011.

– Técnica do Temazcal (sauna sagrada de origem Asteca) Yatra Expedition – Ricardo Bravo e Xamã Lalo. México e Chile. 2002 a 2006

– Sensorama (prática de estímulos sensoriais): Mestre Jorge Delfin criador da técnica. México, Chile e Argentina. 2003/4

Experiência Profissional

Desde 1994, trabalha como terapeuta holístico, facilitador de Workshops e professor em 14 Estados do Brasil, e também México, Argentina, Chile, Uruguai, Espanha e Portugal.

De 1997 a 2003, fundou e dirigiu a escola e clínica de terapia Corpo Mãos e Luz, em Aracaju trabalhando como professor, lecionando Técnicas de Massagem Shiatsu, Zen Shiatsu e Quiropraxia, Kirliangrafia, Iridologia, Florais de Bach, Moxabustão, Auriculoterapia, Cromoterapia, Yoga, Aromaterapia, supervisão de estágio e atuou como terapeuta holístico.

De 2003 a 2011, foi nomeado coordenador geral da Oneness University no Brasil, formando grupos para realizar cursos na Índia.

Desde 2016, viaja pelo Brasil realizando cursos de terapia e dirigindo o workshop “O chamado da Paz”.

Em 2019, lançou no Recife o livro “O chamado da Paz, Consciência Quântica par o Despertar”.