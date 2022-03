Período de tráfego intenso

Diógenes Brayner – [email protected]

Até o dia 02 de abril o movimento será intenso para troca de partidos, via janela aberta pela legislação. Quem estiver com dificuldades em suas siglas, o espaço está aberto para tentativa de melhorar posições políticas e avançar em objetivos eleitorais. Tudo, inclusive, um tanto quanto confuso, em razão da janela se fechar dentro de mais 20 dias, enquanto a criação de federações vai até final de maio, o que pode frustrar a decisão de se filiar em nova legenda, porque a união de partidos será por quatro anos e pode acabar de vez com o sonho de um fato novo, com perspectiva de obter sucesso eleitoral, através da possibilidade de aliados indesejáveis em uma acomodação federativa, organizada pelas Presidências dos partidos.

As federações se tornaram uma saída para fortalecer candidaturas majoritárias e proporcionais, em razão da legislação eleitoral que não permite coligações. A corrida para ingressar em um novo conglomerado político é impulsionada pela dificuldade da sigla em que o parlamentar estiver, não tenha condições de atingir o índice de votos determinado, capaz de eleger ou reeleger quem entra ou se mantém na disputa. O caso do Cidadania em Sergipe pode servir de exemplo para a necessidade de acomodação e recuo, em razão de uma federação que fortalece siglas que não tinham condições de formar uma bancada potente na Câmara e resolveram se unir, através de federação criada em Brasília, para poder influenciar nas decisões postas em votação.

O senador Alessandro Vieira deve ter sido ouvido para a concretização de um entendimento com o PSDB, imposto partido a dentro pelas cúpulas das duas siglas. Em razão da decisão dos comandos que atuam em São Paulo e se entendem sem consultas abrangentes. Vieira pretendia disputar a Presidência da República, como sugestão de terceira via, mas como fazê-lo dentro de uma estrutura em que o governador de São Paulo, João Dória (PSDB), interligado a ele via Federação, também disputaria o Planalto? Teve o bom senso de recuar e agora se preparar – ou não – para tentar ser o candidato a governador do Estado.

E isso parece ser o cenário que o Cidadania vislumbra para as eleições, agora com um nome mais robusto, para disputar o Governo, dentro de uma estrutura que, discretamente decanta uma nova política. O certo é que essa nova concepção de coligação, com validade de quatro anos e rigidez absoluta de fidelidade ao projeto, deixa parte dos políticos – novos e tradicionais – sem absoluta certeza do que deve fazer, para alcançar seus objetivos sem frustrações do que imaginava ao aceitar integrar um bloco que termina por dividir forças. Outro grande problema, que deve criar incertezas nos Estados, é saber qual a sigla que comandará os recursos dentro da Federação. Todo mundo está de olhos bem abertos sobre isso.

Venda de drogas

O deputado Capitão Samuel denuncia que em Sergipe tem ponto de venda de drogas explícito (foto), com fachada, preços e qualidade dos produtos.

*** – A maior pandemia do Brasil são as Drogas. Mata mais que Covid e as cadeias lotadas de jovens. Todos nós precisamos abraçar está luta, clama.

Encontro em Brasília

O secretário geral de Governo, José Carlos Felizola, participou de audiência ontem com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, em Brasília.

*** Na pauta três assuntos importantes para o setor agrícola: fertilizantes, regularização fundiária e adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI).

*** A proposta visa à possibilidade de os produtos de origem local possam ser comercializados em âmbito nacional.

Valmir guarda segredo

O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), disse ontem que sua pré-candidatura a governador pelo partido está andando bem e demonstra que vai levá-la adiante.

*** Perguntado se o prefeito de Aracaju o apoiaria, caso não seja o escolhido para disputar o Governo pela base aliada, Valmir foi rápido: “isso é segredo”.

*** Disse que não deixará o PL e convocou: “vamos à vitória!”

Henri Clay ao Senado

O advogado Henri Clay diz que o Psol definiu sua candidatura ao Senado Federal e dialoga para a composição de uma frente ampla de esquerda.

*** – Mas o Psol não descarta candidatura própria ao Governo do Estado, disse.

Gustinho no Republicanos

O deputado federal Gustinho Ribeiro já entregou a Presidência do Solidariedade em Sergipe, mas continua no partido até o final do mês, quando se filiará ao Republicanos.

*** O seu novo partido formará chapa a federal com Gustinho Ribeiro, deputado federal Fábio Henrique, Pastor Alex (indicado pela Universal), que se juntam a Heleno Silva e Jony Marcos.

*** Outros nomes estão sendo conversados e podem se filiar ao Republicanos até dia 02 de abril.

Aguardam majoritários

Gustinho Ribeiro disse que todos estão aguardando a definição dos nomes para o Governo, porque “isso influencia diretamente na formação das chapas proporcionais”.

*** O deputado também disse que tem conversado com Fábio Mitidieri (PSD) e com Rogério Carvalho, mas o partido só vai definir uma posição ao Governo, quando houver uma definição.

*** Gustinho prevê uma alteração grande nos quadros partidários, exatamente para acomodar candidaturas à Câmara Federal e Assembleia Legislativa. Ele prevê que o Republicanos pode eleger até dois nomes a federal.

Cidadania e PSDB

O ex-prefeito de Estância, Ivan Leite, mantém candidatura a deputado estadual pelo PSDB, e a esposa, professora Adriana Leite (Podemos) a estadual.

*** Ivan admite que em razão da formação de federações, alguma coisa pode mudar, inclusive porque PSDB está articulando isso – “praticamente e fechada” – com o Cidadania e possibilidade de atrair o Podemos.

Cidadania terá reunião

Até o final de semana o Cidadania em Sergipe terá uma reunião ampla para ouvir o senador Alessandro Vieira para tratar da formação da Federação com o PSDB.

*** Tem um grupo no partido que concorda com a Federação, mas defende que em Sergipe o Cidadania comande o bloco, sem interferências.

*** Apesar da formação nacional, tem filiados que percebem a força eleitoral do Cidadania sobre o PSDB, que tem o comando em Sergipe.

Alessandro a governador

Também será discutida a candidatura do senador Alessandro Vieira a governador do Estado, em razão da sua desistência de integrar a terceira via para presidente da República.

*** Ficou claro que na conversa de João Dória com Alessandro, o governador de São Paulo deixa claro que não gostaria de ser candidato a presidente sem o apoio do senador sergipano.

*** A delegada Daniele Garcia (Podemos) pode ser candidato ao Senado na chapa liderada por Alessandro, dentro de uma composição. Edi Machado já está no páreo e o Podemos quer a delegada para deputada federal.

Gualberto no PSD

O vice-presidente da Alese, deputado Francisco Gualberto, já é ex-petista. Ele se filiou ao PSD e passa a integrar a chapa de candidatos do partido a deputado federal.

*** O presidente do PSD em Sergipe, Fábio Mitidieri, diz que Gualberto é “um nome histórico da política sergipana, parceiro em muitos desafios”.

*** E acrescenta: “Sua chegada reforça a grandeza e o compromisso do Partido com o nosso Estado”.

Zezinho no Liberal

O deputado estadual Zezinho Guimarães está em Brasília e confirmou a sua filiação ao Partido Liberal, que acontecerá no dia 22, para disputar mandato de deputado federal.

*** Aliás, dia 22 – número do partido – haverá filiação em massa de todos os candidatos a deputado do Brasil que escolheram o PL como legenda.

*** Zezinho Guimarães apoia candidatura de Valmir de Francisquinho, desde que seja a governador do Estado.

Aumento de gasolina

O articulador político Cincinato Jr abasteceu o seu veículo, pela manhã, no posto Shell vizinho ao Palácio dos Despachos, na avenida Adélia Franco, ao preço de R$ 6,289 o litro da gasolina comum.

*** – Para a minha desagradável surpresa o mesmo preço da gasolina comum, no início da noite, já estava custando R$ 6,999. Ainda bem que enchi o tanque antes, disse.

Vitória da Vida

O senador Rogério Carvalho (PT) aprova na CCJ o pedido de vistas do Projeto de Lei das armas. “Mais um derrota da tropa de choque do governo Bolsonaro”.

*** Houve a tentativa de votar um relatório sem conhecimento prévio dos senadores e que desrespeitava todos os acordos parlamentares: “Vitória da vida”!

Giro por redes sociais

Paulo R. Almeida – Tenho recebido críticas por minha postura dissidente em face da atual diplomacia. Vou ser claro: nunca precisei do Itamaraty para pensar com minha própria cabeça.

Lola Aronovick – Não sei o q me choca mais nas falas da deputada Tabata, se “já q a gente vai ter o Lula, que seja com um vice como o Alckmin”.

Metrópoles – Homem solta pit-bull para atacar PMs após agredir mulher em SP. Câmera em colete de policial gravou o momento em que o cão foi solto contra eles.

Estadão – Gasolina em refinaria privatizada na BA já é 27,4% mais cara do que a vendida pela Petrobras.

O Antagonista – O presidente ucraniano cobrou que o Ocidente determine zona de exclusão aérea no país: “Vocês têm o poder, mas estão perdendo a humanidade.”

Radar – Governador João Dória anuncia fim da exigência de máscaras em lugares abertos em São Paulo.

MST Oficial – O boné do MST é um símbolo da organização, assim como a bandeira, o hino, a lona preta, a foice e o facão.

SBT News – Reação de guerra: O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou um decreto de restrições para exportação de produtos russos.