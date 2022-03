Prefeitura de Telha realiza 1° Fórum Comunitário do UNICEF

A Prefeitura de Telha e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) realizaram durante a manhã desta quinta-feira (10), o 1° Fórum Comunitário do Selo UNICEF 2021-2024. Tendo como ênfase o tema: “Eu e o meu Município crescendo juntos”, o evento reuniu representantes das organizações governamentais, sociedade civil e alunos da rede municipal e estadual para idealizar as políticas públicas focadas nas garantias dos direitos das crianças e adolescentes que deverão ser garantidas e desenvolvidas pelo Município no decorrer dos próximos anos, com o intuito de melhorar os indicadores sociais que têm impacto direto na vida do público proposto.

A partir das propostas apresentadas, a comissão intersetorial irá montar um plano municipal de ação para reduzir as desigualdades, com metas a serem cumpridas baseadas nos objetivos colocados na pauta. Na oportunidade, houve apresentação dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), juntamente com a Banda Marcial Iago Vieira de Souza, que é composta 100% por jovens do Município e os adolescentes do Núcleo de Cidadania dos Adolescentes (NUCA).

A mesa diretora foi composta pelo prefeito Flávio Dias; a secretária de Assistência Social, Priscilla Dias; o secretário de Educação e Cultura, Paulo Sérgio; o secretário de Governo, José Nunes; o representante do Conselho Tutelar, Necezio Alves; a psicóloga e coordenadora do CRAS, Wisla Alves; a representante da Secretaria Municipal de Saúde, Jozelma Assunção; o representante do CMDCA, Evânio Vieira; a técnica de referência e articuladora do Selo UNICEF, Ivove Marques; e o representante do NUCA, Misael Marques. Participaram também, a primeira-dama Juliana Ramos, a vereadora Cláudia Dias, representando o Poder Legislativo municipal e o secretário de Turismo, Esportes e Lazer, César Dias.

Texto e foto: Ascom PMT