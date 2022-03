Prefeitura divulga novo calendário de vacinação nas escolas municipais de Aracaju

Fruto da parceria entre as Secretarias Municipais da Saúde (SMS) e da Educação (SMS), a vacinação contra a covid-19 segue sendo realizada nas escolas da rede municipal de ensino, com foco no público com idade 5 e 17 anos. Entre segunda e quarta-feira (dias 7 e 9) foram vacinadas 472 pessoas nos estabelecimentos de ensino. O calendário é executado de segunda a sexta-feira, dentro do horário escolar.

Para acesso à vacinação dentro do ambiente escolar, além dos documentos pessoais e a caderneta de vacinação, é necessário que a criança ou adolescente apresente o termo de autorização assinado pelos pais ou responsáveis.

“Todos os alunos matriculados na rede de ensino receberam esse termo, que deve ser preenchido com os dados do aluno, o imunizante escolhido e a assinatura da pessoa responsável pelo aluno, permitindo que ele seja vacinado na escola”, afirmou a coordenadora do Programa Saúde na Escola da SMS, Aline Guimarães. Conforme preconiza o Ministério da Saúde, crianças com 5 anos ou as imunocomprometidas são vacinadas somente com a Pfizer.

A partir da segunda-feira, dia 14, novas unidades de ensino serão contempladas pela vacinação, com escolas polo recebendo também crianças e adolescentes de outras escolas, conforme cronograma. Com calendário previsto até o dia 30 deste mês, a aplicação das doses acontece no horário das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30.

Confira a programação da semana:

Dia 14

– Escola Polo: Emef Nossa Senhora Aparacida – Além dos alunos dessa escola, também serão vacinados nesse mesmo local os alunos da Emei Antônio Valença Rollemberg.

– Escola Polo: Emef Presidente Tancredo Neves – Além dos alunos dessa escola, também serão vacinados nesse local os alunos da Emef José Airton de Andrade e da Emei Dom José Brandão de Castro.

Dia 15

– Escola Polo: Emef Bebé Tiúba – Além dos alunos dessa escola, também serão vacinados nesse local os alunos da Emei Francisco Guimarães Rollemberg.

– Escola Polo: Emef Prof. José Antônio da Costa Melo – Além dos alunos dessa escola, também recebem a vacina nesse local os alunos da Emei Prof. Neuzice Barreto (anexo a Emef Dom Távora).

Dia 16

– Escola Polo: Emer Dom José Vicente Távora – Além dos alunos dessa escola, também serão vacinados nesse mesmo local os alunos da Emei Dom Helder Câmara.

– Escola Polo: Emerf Prof. Alcebíades Melo Vilas Boas – Além dos alunos dessa escola, também serão vacinados os alunos da Emef Maria da Glória Macedo.

No dia 17 de março, por conta do feriado pelo aniversário da capital, não haverá vacinação nas escolas.

Dia 18

– Escola Polo: EmefPresidente Vargas – Além dos alunos dessa escola, nesse mesmo local também serão vacinados os alunos da Emei José Garcez Vieira.

– Escola Polo: EMEF Prof. Rachel Cortes Rollemberg – Além dos alunos dessa escola, também serão vacinados nesse local, os alunos da EMEF Alencar Cardoso e da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha.

