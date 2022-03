Prestes a divulgar chapa, Republicanos se reúne para definir nomes a deputado em Sergipe

Na tarde de hoje, 10, o deputado federal Gustinho Ribeiro, o presidente estadual do REPUBLICANOS, Jony Marcos e o presidente de Honra do partido, pastor Heleno Silva, discutiram o futuro da sigla e a formação de chapas proporcionais para as eleições desse ano.

A confirmação da chegada do deputado Gustinho Ribeiro reforça o projeto de fortalecimento do REPUBLICANOS em Sergipe, que tem conversado com outras lideranças, a exemplo do deputado federal Fábio Henrique.

O partido tem como objetivo eleger dois parlamentares para Câmara Federal e quatro deputados estaduais.

Todos os detalhes, bem como as estratégias desta reta final para composição das chapas, foram discutidas numa videoconferência com as lideranças do partido, entre elas, o presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira.

O encontro virtual foi o primeiro compromisso oficial de Gustinho Ribeiro, como membro da legenda. Estiverem presentes, também, o presidente estadual do partido, Jony Marcos e o presidente de Honra, Pastor Heleno Silva, que também vai disputar uma vaga em Brasília.

POR ASCOM/REPUBLICANOS