Processo seletivo do Senac/SE recebe inscrições para diversas vagas para unidade em Itabaiana e Aracaju

O Senac/Se abriu o processo seletivo (004/2022) para seleção de vagas na área de Administração, cargo de Assistente Administrativo Processo I e cargos de Instrutores nas áreas de Saúde, Beleza e Gestão. A oportunidade é para atuar na unidade Senac/Se em Itabaiana.

Para concorrer às vagas disponíveis, os interessados deverão efetuar a inscrição exclusivamente pela internet no período de 10 de março a partir das 9 horas até o dia 14 de março até às 16h.

Vagas para Senac Itabaiana:

Assistente de processo I – Administrativo

Instrutor de Educação Profissional I – Beleza (depilador/designer de sobrancelha/manicure) Instrutor de Educação Profissional I – Beleza (cabeleireiro/maquiagem)

Instrutor de Educação Profissional I – Moda (corte e costura) Instrutor de Educação Profissional I – Informática

Instrutor de Educação Profissional II – Gastronomia

Instrutor de Educação Profissional II – Gestão e Comércio (Aprendizagem)

Instrutor de Educação Profissional II – Saúde e Segurança (Enfermagem)

O edital completo encontra-se disponível no site do Senac Sergipe. As inscrições serão realizadas através do site se.senac.br

Processo seletivo do Senac/SE recebe inscrições para diversas vagas na área de Hotelaria em Aracaju

O Senac/Se abriu o processo seletivo 003/2022 para seleção de vagas na área de Empresa Pedagógica de Hotelaria (EPH). A oportunidade é para atuar na unidade Senac/SE em Aracaju.

Para concorrer às vagas disponíveis, os interessados deverão efetuar a inscrição pela internet no período de 10 de março a partir das 9 horas até o dia 14 de março até às 16h. Ou de forma presencial nas seguintes datas e local: 10, 11 e 14.03.2022 das 10h00 às 12h00, no auditório da Sede do Senac/Se, entrada pela Rua Vila Cristina, nº 81, bairro São José.

Vagas para Senac Aracaju:

Confeiteiro I

Garçom

Cozinheiro I

Auxiliar de Cozinha

Instrutor de Educação Profissional I – Garçom

Instrutor de Educação Profissional I – Confeiteiro

Instrutor de Educação Profissional I – Salgadeiro

O edital completo encontra-se disponível no site do Senac Sergipe. As inscrições serão realizadas através do site se.senac.br

Fonte e foto assessoria