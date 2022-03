Profissionais da administração capacitados para gestão pública estiveram reunidos com gestores municipais na finalização do workshop

Nesta quarta-feira, 9, aconteceu o último dia do Workshop de Gestão Pública realizado pelo Conselho Federal de Administração (CFA) e pelo Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE). Novamente, estiveram presentes no evento autoridades que representaram os órgãos colaboradores, a exemplo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE), da Fecomércio e da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe e o SEBRAE. O encontro ocorreu no auditório do Sebrae, reunindo prefeitos e representantes dos gestores municipais, além dos profissionais de administração capacitados para a consultoria de gestão pública.

Após o Hino Nacional, as autoridades dos órgãos ressaltaram a importância de colaborar com o workshop e mencionaram a eficácia dele para a gestão pública. O presidente do CRA-SE, o Adm. Jorge Cabral, em sua fala destacou objetivo do workshop. “O objetivo desse evento foi de capacitar tecnicamente a primeira turma de profissionais de Administração para que eles possam contribuir com diagnósticos e auxiliar os gestores públicos com o uso do IGM.

Ele também aproveitou o momento para divulgar uma proposta futura de projeto de lei que visa ampliar as possibilidades de atuação do profissional de Administração no setor público.

“Gostaria de compartilhar uma notícia em primeira mão, fruto de um pedido que fiz junto ao nosso Administrador, Deputado Federal e Presidente da FECOMÉRCIO-SE, trata-se de uma minuta de Projeto de Lei que será construída baseado em discussões ocorridas no workshop, que visa alterar uma Lei Federal que trata da inexigibilidade para que nela seja inserida a condição do profissional de administração também poder atuar por meio de inexigibilidade junto a gestão pública no tocante a pontos que pela nossa Lei 4.769 temos a expertise e somos devidamente habilitados para atuar, a exemplo do planejamento e do orçamento mediante a construção de relatórios de LDO, LOA e PPA. Atualmente somente o advogado e o contador tem esse direito de atuar pelo modelo de inexigibilidade previsto em Lei Federal,” destacou.

A primeira palestra foi realizada pelo procurador Geral do Ministério Público, junto ao TCE-SE, João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello, que palestrou acerca da essencialidade da utilização de indicadores na atividade de controle.

Em sua apresentação, a autoridade falou. “É muito gratificante para mim participar de um evento importantíssimo como esse. Toda capacitação em administração, ainda mais voltada para a gestão pública, é muito relevante. Os indicadores apresentados são importantíssimas ferramentas de gestão, é essencial sensibilizar a sociedade e, principalmente, a gestão pública, da ciência da administração, e da utilização de ferramentas de controle e planejamento estratégico para que a atividade administrativa funcione cada vez melhor, é uma honra colaborar e fazer parte do Workshop”, disse Bandeira de Mello.

O também profissional em administração, Laércio Oliveira, que é presidente da Fecomércio e deputado federal salientou que a realização do workshop é um grande avanço para a gestão pública e para os profissionais em administração. “A realidade que assistimos hoje, em termos de governança nos municípios, mostra muitas vezes a falta de pessoas capacitadas para conduzir ou auxiliar o governante nessa gestão. O profissional de administração é indispensável, uma vez que é capacitado e gera aos governantes um conforto, para que eles possam esquecer a administração e se voltarem para outras áreas com a certeza de que estarão em boas mãos. Como profissional em administração, eu me sinto muito feliz, porque da época em que me formei até hoje, existe um avanço visível para esse profissional, felizmente”, contribui.

O diretor superintendente do Sebrae, Paulo do Eirado, comentou da aproximação do Sebrae, com o CRA-SE e com os gestores públicos. “Esse evento é de maior importância, trabalhamos com a questão da gestão das políticas públicas, das questões tributárias, e da questão das regulamentações legais para desburocratizar e facilitar a vida das pequenas empresas, então precisamos ter esse diálogo permanente com os prefeitos, secretários municipais e câmaras municipais. O Sebrae oferece todo suporte para que isso possa acontecer, facilitado o dia a dia e melhorando a arrecadação também para os municípios”, disse.

O administrador e secretário da Fazenda do município de São Cristóvão, Eldro França, esteve presente nos dois dias do evento. “A iniciativa do CFA, junto ao CRA-SE, foi muito louvável, porque há tempos, nos profissionais de administração, estamos lutando para sermos inseridos na pasta de administração pública. O que nós vemos, muitas vezes, dentro da administração pública, são pessoas que não possuem habilitação dentro da área de administração ocupando cargos de gestão. A criação do IGM é importante para que os gestores tenham o conhecimento e possam melhorar os pontos necessários. Eu já apresentei a ferramenta para o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, ele também é profissional em administração e a utilização da ferramenta irá agregar bastante”, declarou.

A prefeita do município de Cedro de São João, Layla Costa, avalia o evento como bastante agregador. “Recebi o convite da FAMES e foi muito enriquecedor. A importância da qualificação da gestão pública é de extrema importante. Hoje precisamos dessa qualificação dos gestores, que é algo que sempre estamos buscando, tanto em cursos de qualificações internos na parte da gestão, quanto na busca externa. Sempre temos essa oportunidade do Sebrae e isso é um ponto positivo porque sabemos que as pessoas qualificadas podem obter mais recursos para que toda a gestão possa fluir de maneira correta”.

O município de Campo do Brito se fez presente por meio da agente de desenvolvimento e administradora, Sandra Barbosa. “Sempre lutamos pelo reconhecimento da relevância do administrador, e o workshop enaltece essa real importância do profissional, além de trazer uma coisa que o administrador sempre sonhou, que é a eficiência e eficácia voltada para o setor público. Sempre que falamos em administração com excelência parece que é algo voltado só para o setor privado. A administração pública são os olhos de um país, mas, acaba ficando de lado. Graças a Deus, essa iniciativa do CFA, com a apresentação do IGM, vai ajudar muito a conseguir o objetivo de tornar a gestão pública os olhos do nosso país”.

O representante da FAMES, o advogado, MBA em gestão de projetos e mestrando em administração, Jorge Elias Menezes Teles, foi o responsável por conduzir um segundo momento de aprendizado, por meio da sua palestra a respeito da governança pública e a efetividade das políticas públicas.

O evento foi finalizado com a palestra do diretor da Câmara de Gestão pública do CFA, Fábio Mendes Macedo, na ocasião ele apresentou a ferramenta IGM, agradeceu e relatou o quanto o evento foi enriquecedor, além de demonstrar sua satisfação em participar ativamente do workshop, Fábio elogiou a cidade e salientou que gostou muito da experiência vivenciada.

