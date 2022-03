Sindserv Poço Verde realiza assembleia ampliada com servidores públicos municipais

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Poço Verde (Sindserv Poço Verde) realizou a primeira assembleia ordinária de 2022, em formato presencial, reunindo seus filiados e filiadas na manhã do sábado, dia 26 de fevereiro. O encontro debateu pautas relevantes ao funcionalismo público poço-verdense, com avaliação da conjuntura no serviço público do município em 2020, 2021 e 2022.

“Os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público municipal de Poço Verde tiveram revisão das perdas inflacionárias no percentual de 4,51%, que deveria ser aplicada em 2021, mas só foi colocado em prática em 2022, ano em que os servidores viram o seu salário sendo corroído por uma inflação que chegou aos 10,4%. A gestão municipal poço verdense concedeu apenas 3,49%, ou seja, o funcionalismo do município deixou de receber mais de 7% do que tinha direito em 2022, sem contar a perda referente aos 4,51%, que não tiveram em 2021”, pontuou Jackson Ribeiro, presidente do Sindserv.

O (des)-investimento no serviço público de Poço Verde nesses 06 anos da gestão do prefeito Iggor Oliveira ultrapassa o montante de R$ 1,440,000,00, (um milhão quatrocentos e quarenta mil reais). Diante dessa realidade, servidores públicos poço-verdenses deliberaram por uma audiência para tratar das perdas, além das seguintes pautas: pagamento dos servidores da saúde dentro do mês trabalhado, insalubridade de 40% aos garis e margaridas, periculosidade para os vigilantes, evolução por pós-graduação para servidores e a efetiva criação de um cronograma de licença prêmio.

Participaram da Assembleia, o ex-presidente da CUT e responsável pela fundação do Sindserv Poço Verde, professor Dudu, que explicou aos servidores os prejuízos que a PEC 32 causará ao serviço público, caso seja aprovada. Também estiveram presentes a ex-presidenta da CUT, professora Ivônia, acompanhada do professor Benizário.

Foto assessoria

Por: Sindserv Poço Verde