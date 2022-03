SMS orienta sobre intervalos entre doses da vacina Pfizer

Com cerca de 565 mil pessoas vacinadas com a primeira dose, o equivalente a mais de 90% da população, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, segue avançando na cobertura vacinal contra a covid-19. Já são cerca de 497 mil pessoas vacinadas com a segunda dose, que é aplicada conforme o intervalo necessário de cada imunizante recebido.

Dos imunizantes com aplicação em duas doses, a vacina Pfizer (aplicada em adultos e crianças) tem aprazamento diferenciado, a depender da idade da pessoa vacinada. Quem tem 12 anos ou mais e recebe a primeira dose de Pfizer, é vacinado com a segunda dose após o intervalo de 21 dias. Já as crianças com idade entre 5 e 11 anos que recebem esse imunizante, devem aguardar 56 dias para completar o ciclo vacinal.

De acordo com o coordenador do Programa Municipal de Imunização da SMS, Yuri Belchior, todos os intervalos entre a aplicação das doses são preconizados por seus fabricantes e recomendados pelo Ministério da Saúde.

“É muito importante que as pessoas se atentem ao intervalo necessário para que busquem o serviço assim que chegar a data de completar o esquema vacinal. No caso da Pfizer, são dois tipos, que contemplam adultos e crianças, e por isso o intervalo é específico para cada formulação do imunizante”, destaca Yuri.

Locais de vacinação

Para a população com idade a partir dos 12 anos, a vacinação contra a covid-19 é ofertada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com exceção da UBS Irmã Caridade (Aloque). Nessas unidades também são vacinadas com a segunda dose de reforço (ou quarta dose), as pessoas imunossuprimidas que tomaram sua primeira dose de reforço há quatro meses.

Já a vacinação pediátrica, para crianças de 5 a 11 anos é ofertada utilizando os imunizantes Pfizer e CoronaVac. Para esse serviço, as doses da CoronaVac, indicada para crianças a partir dos 6 anos, são ofertadas em todas as unidades, com exceção da UBS Irmã Caridade (Aloque). E as doses de Pfizer pediátrica estão disponíveis em 12 UBSs.

As unidades que aplicam a Pfizer para crianças são: Carlos Hardmam (Soledade), José Machado (Santos Dumont), Joaldo Barbosa (Bairro América), Ávila Nabuco (Médici), Geraldo Magela (Orlando Dantas), João Bezerra (Povoado Areia Branca), Anália Pina (A. Tamandaré), Manoel de Souza (Sol Nascente), José Calumby (Jardim Centenário), Augusto César Leite (Santa Tereza), Roberto Paixão (17 de Março) e Elisabeth Pita (Santa Maria).

Ainda são pontos de vacinação (para adultos e crianças) os shoppings Jardins, Riomar e Aracaju Parque Shopping, bem como o drive no Parque da Sementeira.

Documentos

Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento de identificação com foto e CPF, cartão de vacinação, comprovante de residência de Aracaju e, no caso de pessoas com imunodepressão, apresentar relatório médico.

Para que as crianças recebam a imunização, os pais ou responsáveis deverão apresentar documento de identificação com foto (do menor e do responsável), comprovante de residência de Aracaju e cartão de vacinação da criança.

Foto: Marcelle Cristinne