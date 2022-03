Estreia em Ribeirópolis o Campeonato de Futsal “Dito de Saracura”

Deu início pela primeira vez o Campeonato Ribeiropolense de Futsal “Dito de Saracura” nesta quarta-feira, 8, disputado no Ginásio Municipal. A competição que seguirá com jogos às terças e quintas com duração de 90 dias e premiação aos primeiros colocados é uma realização da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Juventude do Governo Municipal de Ribeirópolis.

Aberto ao público, o campeonato é realizado no Ginásio de Esportes principal do município. A abertura contou com a presença do prefeito de Ribeirópolis Rogério Sobral (PL), o deputado estadual Talysson de Valmir (PL), a vice-prefeita Maria de Nelson, vereadores, secretários.

São 20 times locais disputando a premiação que será distribuída da seguinte forma: 4000 reais para o primeiro colocado, 2000 reais para o segundo, 1000 reais para terceiro, além da quantia de 400 reais para o melhor goleiro e 200 reais para o artilheiro do campeonato.

Homenagem a “Dito de Saracura”

No dia 30 de outubro de 1958, nasceu na cidade de Ribeirópolis, Adairton José Nascimento, filho do Sr. Toinho, popular Saracura (que era desportista, alfaiate e comerciante) e Sra. Valderina Caetana (professora e costureira).

Dito tinha na infância a bola como seu brinquedo favorito, sendo ao longo dos anos seu principal companheiro pelos campos e praças. Destacava-se sempre, demonstrando que a cidade teria mais um jogador que seguiria a carreira profissional.

Chegou a ser pretendido por times renomados do nosso estado, a exemplo do Sergipe. Também foi Campeão Sergipano de Amadores pelo Esporte Clube Ribeirópolis – Botafogo em 1983 que garantiu o acesso ao Sergipano. Também fez parte de uma seleção de época que venceu o Confiança, Lagarto, Itabaiana e um empate épico contra o Sergipe de Luiz Carlos Bossa Nova.

Por decisão pessoal, rejeitou as propostas profissionais da bola e optou em ser funcionário municipal da prefeitura de Ribeirópolis, na época com 18 anos e cursando o ensino médio técnico em contabilidade. Mesmo na carreira administrativa, foi um dos maiores incentivadores e fã do seu irmão e companheiro de ataque Aldair (ex- jogador e ídolo do Esporte Clube Ribeirópolis e Confiança).

Filho, irmão, esposo, pai, avô, tio, primo, cunhado, amigo e profissional sem igual que precocemente nos deixou. Dito nos deixou em 30 de outubro de 2017, vítima de câncer. Antes da sua despedida, retornou para sua cidade natal, se orgulhando sempre em dizer que era filho de nossa querida Ribeirópolis.

Foto: Ascom

Por Governo Municipal de Ribeirópolis.