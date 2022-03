Carta aberta aos pretensos sucessores ao governo, apoiados pela atual gestão: os senhores Edvaldo Nogueira, Fábio Mitidieri, Luciano Bispo, Ulisses Andrade e Laércio Oliveira.

O movimento polícia unida, composto por delegados, agentes e escrivães da Polícia Civil, além de oficiais e praças da polícia militar e corpo de bombeiros, vem a público repudiar a conduta intransigente e desleal do Governador Belivaldo Chagas, que, descumprimdo acordo feito com as categorias, decidiu enviar à assembleia legislativa um projeto de reestruturação sem diálogo e aprovação dos homens e mulheres da segurança pública sergipana.

Diante da insensibilidade e irresponsabilidade do Governador Belivaldo Chagas, anunciamos a toda sociedade e principalmente aos pretensos candidatos ao Governo do Estado, que ainda aguardam a definição de apoio político do governador ao lançamento de candidatura de sua sucessão, que, caso confirmado o envio do humilhante projeto do governo, sem discussão com a categoria, o indicado herdará uma enérgica oposição dos profissionais de segurança pública em sua candidatura, além das demais consequências dela decorrentes.

Não se pode admitir que um Governador de Estado desrespeite flagrantemente homens e mulheres que dão suas vidas em defesa de toda a sociedade, sendo certo que esse ato, caso se concretize, implicará o entendimento de todos policiais e bombeiros sergipanos que o grupo político ligado ao governador, inclusive seu eventual indicado a sucessor, compactua com essa prática e as repetirá em eventual mandato.

Fonte Movimento Polícia Unida