Eduardo Lima: Dia do Obreiro Universal aprovado nem primeira discussão

A Câmara Municipal de Aracaju (CMA), aprovou em primeira discussão na manhã desta quinta-feira, 10, o Projeto de Lei 131/2021, de autoria do vereador Eduardo Lima (Republicanos), que institui no calendário de comemorações oficiais do município, o Dia do Obreiro Universal.

A motivação do projeto tem como objetivo o reconhecimento em homenagem ao trabalho voluntário desses obreiros e obreiras da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, da qual o parlamentar é pastor.

Intitulado como UNISOCIAL, o trabalho realizado uma vez por mês pelos obreiros e obreiras, oferta várias ações para população em diversos locais da cidade. Além disso, eles realizam trabalhos evangélisticos no centro da cidade com distribuíção de comida e roupas.

Nos hospitais acolhem as pessoas no leito de dor, nos bairros mais longínquos da capital acolhem as famílias com os mais diversos problemas, na Orla de Atalaia levam a palavra de Deus para os profissionais do sexo. Ainda doam tempo para atender jovens e crianças, dentro das diversas igrejas espalhadas pelo município realizam atividades para o auxílio espiritual, leitura da bíblia e orações, um trabalho indispensável para pessoas que necessitam de algum tipo de atenção da sociedade.

“É muito responsável salientar a importância do espírito voluntário no que diz respeito aos munícipes, aos cidadãos aracajuanos, devido as necessidades dentro das periferias de Aracaju. Os obreiros e obreiras da instituição da qual faço parte, realizam trabalhos essenciais de forma voluntária, o que merece nosso reconhecimento” afirmou o vereador.