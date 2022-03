Eduardo Lima participa de reunião com FUNCAJU e SINDMUSE

O presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), vereador Eduardo Lima (Republicanos), esteve na manhã desta sexta-feira, 11, em reunião na

Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), para tratar de assuntos relacionados ao Sindicato dos Músicos de Sergipe (SINDMUSE).

Com a pandemia do Coronavírus o setor cultural sentiu o impacto do fechamento dos bares, do cancelamento dos shows e de todas atividases relacionadas à presença do público. A categoria dos músicos sentiu no bolso o resultado desse período pandemico que afetou diretamente a vida financeira de muitos, levando o Sindmuse a procurar ajuda dos parlamentares.

No dia 15 de fevereiro, representantes dos músicos, foram recebidos pela Comissão da CMA e apresentaram um ofício com uma proposta de Projeto Projeto de Lei. A proposta apresentada pelos mesmos para o PL, tem como objetivo a criação do Auxílio Municipal de Emergência (AME), que sería um auxílio direcionado aos músicos, cantores e dançarinos, desde que estejam registrados na Funcaju.

Na reunião que ocorreu hoje, o presidente da Funcaju Luciano Correia afirmou que as portas da casa estão abertas para o diálogo e que uma próxima reunião agendada para o dia 16/03 (Quarta-feira), será necessária para o andamento das tratativas.

Além do vereador Eduardo Lima, estiveram presentes, a vereadora Profa. Ângela Melo (PT), membro da Comissão e alguns representantes do Sindmuse.

“Entendo que esse é um assunto de extrema importância para os músicos aracajuanos, eles sofrem com a situação financeira e suas famílias sofrem junto. Então é preciso ter esse olhar mais humano para essa causa”, afirmou o parlamentar.

