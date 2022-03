Emsurb sorteia ocupação dos boxes do novo Terminal do Mercado

Na manhã desta sexta-feira, 11, a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) realizou o sorteio eletrônico para ocupação dos espaços destinados à comercialização de produtos no novo Terminal do Mercado, na região central da capital. Participaram do processo coordenado pelo diretor de Espaços Públicos e Abastecimento (Direpa), Bira Rabelo, ambulantes que cadastrados anteriormente.

“Optamos em fazer o sorteio porque é a forma mais democrática existente para que as pessoas possam ter acesso a esses espaços públicos como permissionários. A partir desta iniciativa, 24 vendedores que atuavam naquele local, comercializando diversos produtos, serão organizados em uma área exclusiva, mais organizada e com estrutura adequada”, explicou o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas.

Ainda de acordo com Luiz Roberto, a partir de agora, a plataforma do Terminal do Mercado será ocupada exclusivamente pelos usuários do transporte público. “O mesmo ocorreu no novo terminal de integração da Atalaia, inaugurado em agosto de 2021, e assim será nos demais revitalizados e entregues à população”, afirma.

A comerciante Daiane dos Santos, que vende doces e salgados há nove anos no terminal, chegou cedo para acompanhar o sorteio e elogiou a forma democrática como o processo foi conduzido. “O sorteio foi realizado de maneira justa. Fiquei bem posicionada. Por esta razão, estou com boas expectativas”, frisou.

“Todo o processo aconteceu de forma transparente. Estou muito emocionada e agradecida”, disse Daniela Alves, uma das comerciantes sorteadas para ocupar um novo box no Terminal do Mercado.

Também emocionada, Teresinha Conceição dos Santos diz que volta para casa feliz em saber que poderá continuar com as atividades no terminal, onde comercializa há mais de 20 anos. “Teremos um local apropriado para vender os nossos produtos. Não tenho palavras para dizer, apenas gratidão”, ressaltou a vendedora de balas e doces.

Foto: Felipe Goettenauer