Exame que detecta perda auditiva já pode ser realizado através do SUS em Aracaju   

A Otocenter Sergipe inaugurou mais um serviço que pode ser realizado pelo SUS, trata-se do BERA, que é a sigla em inglês para Brainstem Evoked Response Audiometry, um exame que avalia o sistema auditivo, verificando a integridade das vias auditivas da orelha interna até o córtex cerebral, e se há perda auditiva (surdez). O exame também é conhecido como Audiometria Tronco Cerebral e é realizado em crianças, principalmente bebês. O BERA sob sedação pode ser feito em pacientes pediátricos de até 27 quilos e está disponível pelo SUS, na Otocenter Filial- Hospital São José, no Bairro Santo Antônio em Aracaju.

O presidente do Grupo Otocenter Sergipe, Prof. Dr. Jeferson d’Avila, explica como a população pode ter acesso ao exame. “Para marcar o exame, o pai, a mãe ou um responsável deve apresentar a solicitação do médico ou fonoaudiólogo no momento do agendamento. Antes do procedimento é realizado um exame denominado otoscopia. Caso seja detectada alguma alteração como cerume ou processos infecciosos, por exemplo, o BERA será suspenso e o paciente (responsável) será orientado a realizar uma consulta com um otorrinolaringologista para posterior remarcação”, ressalta.

O exame mede os impulsos elétricos que são gerados quando há um estímulo sonoro. Por isso é realizado com fones no ouvido, que irão enviar o estímulo sonoro, e eletrodos distribuídos em pontos específicos da cabeça, que irão captar os impulsos elétricos. O processo independe da resposta do paciente, pois é objetivo e computadorizado. “É necessário que o paciente fique imóvel para a realização do exame. A sedação anestésica torna-se importante em crianças e pacientes com alteração comportamental. Tem indicação diagnóstica em pacientes simuladores de surdez. O Hospital São José- Otocenter é referência regional para o BERA sob sedação”, afirma o Prof. Dr. Jeferson d’Avila.

O exame BERA é indicado principalmente para avaliar o desenvolvimento e a resposta auditiva de crianças, recém-nascidos prematuros, crianças autistas ou com alterações genéticas, como por exemplo a Síndrome de Down. Além disso, o exame também pode ser pedido em crianças que apresentam atraso no desenvolvimento da linguagem, pois esse atraso pode ser um sinal de problemas auditivos.

O BERA pode ser realizado na Otocenter Matriz na Rua Campos, 67, através de convênios e particular (79) 3024-8600 e pelo SUS e particular na Otocenter Filial – Hospital São José na Av. João Ribeiro, 846 – Santo Antônio (79) 2105-1000.

Fonte: Rodrigo Alves

Foto: divulgação.